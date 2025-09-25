Пеп про 2:0 с «Хаддерсфилдом»: «Ман Сити» стал надежнее в обороне, владение помогло нам добиться результата. Ребята сыграли так, как мы представляем команду»

Пеп Гвардиола доволен игрой «Манчестер Сити» против «Хаддерсфилда».

«Горожане» одержали победу на выезде (2:0) в матче 3-го раунда Кубка английской лиги.

«Мы показали действительно хорошую игру, стали значительно надежнее в обороне, а владение позволило нам добиться хорошего результата. Мы допустили всего один момент [у своих ворот] за 88 минут, и по опыту моих 10 сезонов я знаю, что выезды в Кубке Англии или Кубке лиги к командам Чемпионшипа или Первой лиги бывают непростыми, и мы всегда относились к этому должным образом.

Я рад за Джона [Стоунза], Натана [Аке] и всех остальных ребят, они выступили так, как мы и хотим представлять себе команду.

Фил [Фоден] представляет реальную угрозу, когда играет на этой позиции, но сейчас мы восстанавливаемся. Мы хотели забить второй гол и заменить Нико О ’Райли и Фила раньше, потому что они провели тяжелую игру против «Арсенала», но они молоды, набрались сил за эти дни. Теперь мы возвращаемся в Манчестер и готовимся к игре с «Бернли», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».