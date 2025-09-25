  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп про 2:0 с «Хаддерсфилдом»: «Ман Сити» стал надежнее в обороне, владение помогло нам добиться результата. Ребята сыграли так, как мы представляем команду»
1

Пеп про 2:0 с «Хаддерсфилдом»: «Ман Сити» стал надежнее в обороне, владение помогло нам добиться результата. Ребята сыграли так, как мы представляем команду»

Пеп Гвардиола доволен игрой «Манчестер Сити» против «Хаддерсфилда».

«Горожане» одержали победу на выезде (2:0) в матче 3-го раунда Кубка английской лиги.

«Мы показали действительно хорошую игру, стали значительно надежнее в обороне, а владение позволило нам добиться хорошего результата. Мы допустили всего один момент [у своих ворот] за 88 минут, и по опыту моих 10 сезонов я знаю, что выезды в Кубке Англии или Кубке лиги к командам Чемпионшипа или Первой лиги бывают непростыми, и мы всегда относились к этому должным образом.

Я рад за Джона [Стоунза], Натана [Аке] и всех остальных ребят, они выступили так, как мы и хотим представлять себе команду.

Фил [Фоден] представляет реальную угрозу, когда играет на этой позиции, но сейчас мы восстанавливаемся. Мы хотели забить второй гол и заменить Нико О’Райли и Фила раньше, потому что они провели тяжелую игру против «Арсенала», но они молоды, набрались сил за эти дни. Теперь мы возвращаемся в Манчестер и готовимся к игре с «Бернли», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?61931 голос
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Manchester Evening News
logoМанчестер Сити
logoКубок английской лиги
logoПеп Гвардиола
logoФилип Фоден
logoпремьер-лига Англия
logoДжон Стоунз
logoНатан Аке
logoД3 Англия
logoХаддерсфилд
logoНико О'Райли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Новые пары в «Комбо» – угадаете связи? Игра для футбольных эрудитов
сегодня, 22:00Тесты и игры
«Арсенал» примет «Брайтон» в 4-м раунде Кубка английской лиги, «Ман Сити» сыграет со «Суонси», «Ливерпуль» – с «Пэлас», «Челси» – с «Вулвс»
6сегодня, 21:44
«Атлетико» на 9 очков отстает от «Реала» перед дерби. Отставание от «Барсы» при ее матче в запасе – 4 балла
11сегодня, 21:36
Чемпионат Испании. «Атлетико» сыграл 3:2 с «Райо», «Сосьедад» Захаряна одолел «Мальорку», «Барса» встретится с «Овьедо» в четверг
93сегодня, 21:30
«Атлетико» вырвал победу у «Райо Вальекано» – 3:2! Альварес сделал хет-трик
18сегодня, 21:30
Тедеско выиграл 1 из 4 матчей в «Фенербахче». После победы в первой игре – поражение и две ничьих
13сегодня, 21:08
Лига Европы. «Бетис» сыграл вничью с «Ноттингем Форест», «Ницца» уступила «Роме», ПАОК Оздоева и Чалова не забил «Маккаби» Тель-Авив
27сегодня, 20:59
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Ман Сити» победил «Хаддерсфилд», «Арсенал» обыграл «Порт Вейл», «Тоттенхэм» разгромил «Донкастер»
154сегодня, 20:52
Гави после операции на колене: «Вернусь столько раз, сколько потребуется, чтобы защищать «Барсу» до самого конца»
19сегодня, 20:36Фото
Уэйн Руни: «Кейн – величайшая «девятка» Англии в истории. Он бомбардир, но и играет умно – в «Баварии» на КЧМ он играл как Тотти в «Роме»
7сегодня, 20:17
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис о неотстранении Израиля: «Двойные стандарты. Мы заложники ситуации, пусть Россию вернут в международные турниры»
6сегодня, 22:03
Артета про 2:0 с «Порт Вейл»: «Моментами мы доминировали и были очень хороши, Эзе должен был забить еще два гола. Соперник играл прямолинейно»
2сегодня, 21:53
У «Атлетико» 2 победы в 7 матчах сезона. Дальше – «Реал»
сегодня, 21:34
Альварес сделал первый хет-трик за «Атлетико» – в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано»
4сегодня, 21:26
Ямаль – перенесшему операцию на колене Гави: «Мой воин, уверен, ты скоро вернешься. Ничто не сможет тебя остановить»
7сегодня, 21:24
Ло Чельсо об Антони и «МЮ»: «Мы знаем, как английские клубы ведут себя в таких ситуациях – отстраняют от тренировок, все усложняется. Он вернулся в «Бетис» полным энергии»
1сегодня, 21:11
Коке схватил за шею вратаря «Райо» Баталью во время стычки и получил желтую карточку
3сегодня, 21:03Фото
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Нью-Йорк Сити»
11сегодня, 21:01
У «Арсенала» 3 победы и ничья с «Ман Сити» после 0:1 от «Ливерпуля»
1сегодня, 20:56
Кубок Италии. «Комо» разгромил «Сассуоло», «Парма» вдесятером по пенальти победила «Специю»
5сегодня, 20:55