«Это бред, серьезно». Руни считает, что «Золотой мяча» должен был получить Рафинья 😲
Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни недоволен результатами «Золотого мяча». По его мнению, приз должен был достаться другому.
«Это бред, серьезно. Как Рафинья мог остаться лишь пятым, а Витинья – третьим? Он руководил командой в ключевые моменты, играл со страстью, всем сердцем и дарил нам волшебные вечера. Если этого мало для получения «Золотого мяча», то что нужно сделать? Для меня он должен был стать номером один», – сказал Руни.
Далеко не все согласны с англичанином.
💭 «Витинья выше Педри и Рафиньи – неуважение к футболу. Вряд ли голосующие вообще смотрят матчи».
💭 «Все просто – его подвел клуб».
💭 «Это не так работает».
💭 «Он должен быть на втором месте».
💭 «Руни не понимает, о чем говорит».
💭 «Рафинью предали».