«Это бред, серьезно». Руни считает, что «Золотой мяча» должен был получить Рафинья 😲

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни недоволен результатами «Золотого мяча». По его мнению, приз должен был достаться другому.

«Это бред, серьезно. Как Рафинья мог остаться лишь пятым, а Витинья – третьим? Он руководил командой в ключевые моменты, играл со страстью, всем сердцем и дарил нам волшебные вечера. Если этого мало для получения «Золотого мяча», то что нужно сделать? Для меня он должен был стать номером один», – сказал Руни.

Далеко не все согласны с англичанином.

💭 «Витинья выше Педри и Рафиньи – неуважение к футболу. Вряд ли голосующие вообще смотрят матчи».

💭 «Все просто – его подвел клуб».

💭 «Это не так работает».

💭 «Он должен быть на втором месте».

💭 «Руни не понимает, о чем говорит».

💭 «Рафинью предали».