В голосовании на «Золотом мяче» Ламин Ямаль занял вторую строчку, уступив награду Усману Дембеле. Отличный результат для 18-летнего игрока, но с нами не согласится отец юноши – Мунир Насрауи. Покидая церемонию, он заявил: «Следующий год – наш».

Папа эмоций вообще не скрывал :

«Это не кража, но моральный ущерб был нанесен. Ламин Ямаль – безусловно, лучший футболист в мире, и я говорю это не потому, что он мой сын. У него нет конкурентов. Произошло что-то очень странное. В следующем году «Золотой мяч» будет у испанцев».

Ламин ведет себя взрослее папы, после церемонии в соцсетях поздравил Дембеле с победой. А речи Мунира дошли до Жоана Лапорты, президент «Барсы» говорит деликатно:

«Он [Мунир] очень… темпераментный человек. Но мы не должны забывать, что его сыну всего 18 лет, все это произошло с ними слишком рано, такое может ошеломить. Но мы не вмешиваемся в семейные дела, семья есть семья.

А Ламин не расстроен и не подавлен, после церемонии он даже шутил. Конечно, он хотел бы победить, как Рафинья или Педри, который является лучшим в мире на своей позиции. Дело в том, что Ламин создаёт такие ожидания... но он хорошо справляется со всем давлением, для своего возраста он очень зрел».

Папе надо поучиться у сына.