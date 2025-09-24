🎥 Дембеле подколол Бензема после победы на «ЗМ». Карим очень любит напоминать о свое награде 😁
Усман Дембеле стал шестым французом, завоевавшим «Золотой мяч». До него последним обладателем главной индивидуальной награды в футболе из Пятой республики был Карим Бензема – в 2022 году.
После победы Усман устроил небольшой праздник для самых близких. Тем вечером Усман немного подколол соотечественника и его любовь к фотографиям «ЗМ» в своих соцсетях.
Вот лишь несколько публикаций Карима о «Золотом мяче», который он взял три года назад.
Год назад хвастался такими часиками с «ЗМ».
На аватарке в инсте – еще одно напоминание.
Карим поздравил Усмана с победой.
Вообще не осуждаем.