Симеоне о хет-трике Альвареса: «Лучший футболист «Атлетико». Нужно сделать так, чтобы Хулиан провел долгие годы в клубе»

Диего Симеоне назвал Хулиана Альвареса лучшим футболистом «Атлетико».

Нападающий мадридского клуба сделал хет-трик в матче 6-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано » (3:2).

«Хулиан – наш лучший футболист. Нам нужно заботиться о нем, сделать так, чтобы он провел в «Атлетико» долгие годы.

Он должен помочь нам, а мы должны помочь ему, чтобы он стал еще лучше.

Хулиан оказывает нам огромную помощь каждый раз, когда оказывает влияние на ход матчей», – сказал главный тренер «Атлетико » Диего Симеоне .

Аргентинец забил 4 гола и сделал 1 передачу в 6 матчах Ла Лиги в этом сезоне.