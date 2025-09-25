Симеоне о хет-трике Альвареса: «Лучший футболист «Атлетико». Нужно сделать так, чтобы Хулиан провел долгие годы в клубе»
Диего Симеоне назвал Хулиана Альвареса лучшим футболистом «Атлетико».
Нападающий мадридского клуба сделал хет-трик в матче 6-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (3:2).
«Хулиан – наш лучший футболист. Нам нужно заботиться о нем, сделать так, чтобы он провел в «Атлетико» долгие годы.
Он должен помочь нам, а мы должны помочь ему, чтобы он стал еще лучше.
Хулиан оказывает нам огромную помощь каждый раз, когда оказывает влияние на ход матчей», – сказал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.
Аргентинец забил 4 гола и сделал 1 передачу в 6 матчах Ла Лиги в этом сезоне.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?62285 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Espana
