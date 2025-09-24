💣 Моуринью готовит два звездных трансфера в «Бенфику»: один – легенда «Реала», другой – действующий игрок 😱
Жозе Моуринью вернулся в «Бенфику» спустя 25 лет. И теперь у него четверть века опыта работы главным тренером на высшем уровне.
Журналист Экрем Конур уверяет, что португалец хочет подписать в лиссабонский клуб одного из своих бывших футболистов. И очень известного.
Речь идет о нападающем «Аль-Иттихада» Карима Бензема. Трансфер возможен уже зимой. Моуринью работал с французом в мадридском «Реале» в период с 2010-го по 2013-й.
Нападающий может обойтись «Бенфике» в пять-семь миллионов евро.
Но и это не все. Также Моуринью хочет укрепить оборону, где отличным вариантом видит защитника «Реала» Ферлана Менди.
Кого еще Жозе вернет?