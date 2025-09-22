🚨 Котировки на победителя «Золотого мяча» резко изменились, но, что самое удивительное, фаворит все тот же

Беттинговый агрегатор oddschecker сообщает, что в последние часы сильно изменились котировки на победителя «Золотого мяча».

Компания уточняет, что если в выходные безоговорочным фаворитом считался Усман Дембеле (1,10) против (9) у Ламина Ямаля, то сейчас шансы ощутимо выровнялись. Ставки на француза принимаются со средним коэффициентом 1,22. Вероятность победы Ямаля оценивается в 3.

Новостей все больше, а вопросы все те же.

💭 «Почему Ямаль, а не Рафинья?»

💭 «Как могут шансы меняться, если голосование давно закончилось?»

💭 «Все это не имеет значения. Понимающие в футболе знают, что Ямаль должен взять приз».

💭 «Где Антони?»

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» начнется в 22:00 по московскому времени.

