🚨 Котировки на победителя «Золотого мяча» резко изменились, но, что самое удивительное, фаворит все тот же
Беттинговый агрегатор oddschecker сообщает, что в последние часы сильно изменились котировки на победителя «Золотого мяча».
Компания уточняет, что если в выходные безоговорочным фаворитом считался Усман Дембеле (1,10) против (9) у Ламина Ямаля, то сейчас шансы ощутимо выровнялись. Ставки на француза принимаются со средним коэффициентом 1,22. Вероятность победы Ямаля оценивается в 3.
Новостей все больше, а вопросы все те же.
💭 «Почему Ямаль, а не Рафинья?»
💭 «Как могут шансы меняться, если голосование давно закончилось?»
💭 «Все это не имеет значения. Понимающие в футболе знают, что Ямаль должен взять приз».
💭 «Где Антони?»
Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» начнется в 22:00 по московскому времени.
🚨 С «Золотым мячом» все решено? Ямаль готовит вечеринку в Париже, «ПСЖ» пропустит церемонию 😲