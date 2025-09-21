🚨 С «Золотым мячом» все решено? Ямаль готовит вечеринку в Париже, «ПСЖ» пропустит церемонию 😲

Завтра в Париже объявят обладателя «Золотого мяча». Победитель все еще не очевиден, если верить котировкам и общественному мнению.

А вот СМИ начинают разжигать…

Первым делом: игроки и сотрудники «ПСЖ» не смогут присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча», поскольку в это время парижане будут играть дерби с «Марселем» в гостях. Изначально игра планировалась на воскресенье, но позже ее перенесли на вечер понедельника – когда в Париже будут вручать награду лучшему игроку прошедшего сезона.

Mundo Deportivo сообщает, что Ламин Ямаль готовит частную вечеринку в Париже. Он посетит церемонию в компании 20 членов семьи и друзей.