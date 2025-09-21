🚨 С «Золотым мячом» все решено? Ямаль готовит вечеринку в Париже, «ПСЖ» пропустит церемонию 😲
Завтра в Париже объявят обладателя «Золотого мяча». Победитель все еще не очевиден, если верить котировкам и общественному мнению.
А вот СМИ начинают разжигать…
Первым делом: игроки и сотрудники «ПСЖ» не смогут присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча», поскольку в это время парижане будут играть дерби с «Марселем» в гостях. Изначально игра планировалась на воскресенье, но позже ее перенесли на вечер понедельника – когда в Париже будут вручать награду лучшему игроку прошедшего сезона.
Mundo Deportivo сообщает, что Ламин Ямаль готовит частную вечеринку в Париже. Он посетит церемонию в компании 20 членов семьи и друзей.
По факту должен получить бы игрок ПСЖ, я бы отдал может не очевидному игроку из центра поля Витинье к примеру, он стабильный игрок. Но для "Золотого мяча" тоже не дотягивает.
Ямаль - рано и ничего такого не показал не выиграл. Да для своего возраста это сильно очень, но в общем целом это еще не "Золотой мяч".
Рафинья уж явно не меньше чем Дембеле заслуживает, но в равной степени с ним заслуживает Салах. По вкладу в победу в АПЛ у него явно больше чем у Рафиньи в победу в Ла Лиге. В Лиге Чемпионов круче был Рафинья, но Барса там не выиграла, поэтому не аргумент.
Вообщем если мы рассматриваем футбол как командный вид спорта, то должен получать игрок ПСЖ, но не Дембеле - моё личное мнение.
Если смотреть по заслугам и выслугам, общий вклад в развитие футбола, спортивную дисциплину, можно дать Салаху, он +- на одном уровне по заслуженности за прошлый сезон с Рафиньей. Но для Салаха возможно прошлый сезон был ПИК его карьеры после которого он пойдет уже на спад.