Жена Руни подколола супруга. Напомнила фанату «Эвертона» 2020 год 😁

Уэйн Руни хоть и стал абсолютной легендой «Ман Юнайтед», свои первые футбольные шаги на профессиональном уровне сделал в «Эвертоне». У его жены, Колин, вкусы совершенно другие – женщина болеет за «Ливерпуль».

В семье скаузеров из-за разных клубных предпочтений частенько происходят забавные истории. Одну Руни рассказал в свежем подкасте от BBC:

Ответа Колин долго ждать не пришлось. Женщина запостила фотку с флагом «красных», добавив парочку эмодзи.

После первого мерсисайдского дерби в новом сезоне настроение Колин точно было на высоте.