🎥 Фанат рассказал, чем взбесил Симеоне. 10 лет назад этот болельщик получил трехлетний бан

Матч «Ливерпуля» с «Атлетико» в первом туре лигового этапа ЛЧ закончился драматично: Вирджил ван Дейк забил победный мяч на последних минутах игры, а Диего Симеоне на эмоциях повздорил с фанатами мерсисайдцев, за что получил красную.

Аргентинец на пальцах объяснял судейской бригаде, какие жесты видел от болельщиков соперника.

Тренер после матча жаловался , что слушал оскорбления все 90 минут. На связь с общественностью вышел фанат, именно он смеялся в лицо Симеоне.

Мужчину зовут Джонни Поултер, он поделился своим взглядом на конфликт:

«Хочу открыто сказать, что произошло вчера с Симеоне. Думаю, он трусишка. На пресс-конференции испанские СМИ спрашивали, что мы ему говорили, был ли в словах расизм, упоминания Фолклендской войной и прочая ерунда.

Ни я, ни кто-либо другой ничего расистского не говорили, про Фолклендскую войну тоже не вспоминали. Но сам факт, что он не ответил на вопрос прессы, а просто встал и ушел, породил столько спекуляций и домыслов со всего мира.

Мне все пишут с вопросами, что такого я ему сказал. Да ничего я ему не говорил, только: «Эээ [показывает средний палец]. Иди к черту, мы победили!» Но они делали то же самое с нами. Когда они сравняли счет, помощник Симеоне отмечал прямо перед нами. Конечно, мы его говнюком назвали, ну, или как-то так, он еще и плюнул в меня!»

Поултер репостнул видео удаления Симеоне, подписав: «А на меня ассист запишут?»

Джонни – товарищ непростой. Как выяснили журналисты Mirror, в 2015-м он получил трехлетний запрет на посещение футбольных матчей за то, что оскорблял женщину-инвалида на прощальном матче Стиви Джи.

Встретились скандалисты.