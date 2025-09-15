😳 «Очень трудно сидеть на трибунах и говорить, что мы видим прогресс». Даже Руни не выдержал безнадеги «МЮ» в матче с «Сити»

Разгром «Манчестер Юнайтед» в дерби сделал виток новых темных времен для «красных дьяволов».

Команду раскритиковал даже Уэйн Руни.

«Манчестер Сити» – хорошая команда, поэтому на «Этихаде» вы вполне можете проиграть. Но я смотрел игру и в ней не было отборов. Даже когда дело дошло до 2:0 и 3:0, я не видел, чтобы кто-то подумал: «Со мной такого не случится». И получил желтую карточку, полетев в опасный стык.

Я хочу быть настолько поддерживающим и позитивным для тренера и игроков, насколько могу, но очень трудно сидеть на трибунах и говорить, что мы видим прогресс. Или, по крайней мере, мы замечаем вещи, которые принесут результаты в ближайшем будущем, ведь мы не видим ничего из этого, и это очень сложно.

Было видно, что в конце матча фанаты «Юнайтед» уходят с трибун. Я никогда не видел этого в свое время. Вы могли слышать, как они поют имя Аморима, но я думаю, что еще хуже то, что они уходят со стадиона. Трудно понять, как это может продолжаться», – сказал Руни.

