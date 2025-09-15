🚨 Бруну недоволен своей новой ролью в «МЮ» (Daily Mail)

Daily Mail не дает шанса «Манчестер Юнайтед» спокойно жить. Игровые неудачи «красных дьяволов» идут бок-о-бок со скандальными инсайдами.

Газета пишет, что лидер и капитан команды Бруну Фернандеш недоволен своей ролью в команде. Ему не нравится играть из глубины и он не чувствует себя комфортно на этой позиции.

Насколько остро эта тема стоит в команде, пока неизвестно. Но фанаты уже выбрали сторону.

💭 «Какой смысл его там держать, если есть Майну?»

💭 «Если звезда начинает злиться, значит конец близок».

💭 «Иди в «Челси». Зачем убивать свою карьеру в «МЮ»?

💭 «Если Аморим не изменит свою философию, его скоро уволят»