💣 У «МЮ» появился прекрасный шанс избавиться от Рубена Аморима

Надежды на Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед» стремительно угасают. Но рубить сгоряча никто не хочет, ведь любое тренерское увольнение предполагает выплату солидной неустойки.

Но англичан может спасти один замечательный португальский клуб – «Бенфика».

Один из фаворитов президентской гонки в «Бенфике» Жоау Норонья Лопес считает Аморима идеальным кандидатом на тренерский пост.

Другой вопрос – будет ли «Бенфика» договариваться с «Юнайтед» или же просто дождется увольнения Аморима?

Как думаете?