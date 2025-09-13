🎥 Вольтемаде забил в первом матче за «Ньюкасл». Повторил дебют Исака

Нику Вольтемаде, за которого «Ньюкасл» заплатил рекордные для себя 85+5 млн евро, понадобилось всего 29 минут на дебютный гол. Благодаря мячу немца «сороки» оформили победу 1:0 над «Вулверхэмптоном» в четвертом туре АПЛ.

Вольтемаде взяли на замену ушедшему в «Ливерпуль» Александеру Исаку, их дебют за «сорок» вышел похожим – оба отличились в первом матче за новый клуб. Швед в 2022-м забил на 38-й минуте матча с мерсисайдцами!

А Ник вошел в элитный список немцев, которые смогли забить в дебютном матче в АПЛ. Таких помимо Вольтемаде лишь двое: Илкай Гюндоган за «Ман Сити» в 2016-м и Юрген Клинсманн за «Тоттенхэм» в 1994-м.

Какие теперь ожидания от Ника в Англии?