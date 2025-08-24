У ловушки Гвардиолы сбой, лондоцы в турбо-режиме схватывают идеи Франка.

«Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» 0:2 во втором туре АПЛ. «Шпоры» остаются одной из самых неудобных команд в карьере Пепа Гвардиолы – уже десятое его поражение . Но на этот раз победили в манере, которая очень отличалась от эпохи Жозе Моуринью и Антонио Конте. Комплименты летят тренеру Томасу Франку: датчанин с поражающей скоростью обучает команду новым приемам.

По сравнению с первым туром Пеп внес пару изменений, состав стал чуть более атакующим благодаря появлению Райана Шерки и Омара Мармуша. Франк не стал переводить «Тоттенхэм» на пятерку защитников (ход из матча с «ПСЖ»), но опорную зону наполнил, как в Суперкубке – Жоау Палиньей и Родриго Бентанкуром.

Это не обычная победа «Тоттенхэма» над «Сити»

Классический сценарий победы «Тоттенхэма» над «Сити»: надежный низкий блок в обороне и убийственные контратаки через Харри Кейна и Сон Хын Мина. Как правило, «шпоры» даже не претендуют на территорию. Вот показательная карта победы Моуринью в ноябре 2020-го.

На трети «Сити» – только 15% действий в матче. На трети «Тоттенхэма» – 42%.

Легендарные 4:0 при Эндже Постекоглу пришли из похожего рисунка. Ранние мячи «Тоттенхэм» забил в смелой манере, но в целом придерживался такого же контратакующего подхода. С точки зрения территории – «копировать-вставить» как у Моуринью.

Новая победа выбивается. На трети «Сити» было 29% действий. На трети «шпор» – всего 34%. Смелость «Тоттенхэма» хорошо передает высота оборонительных линий. У «Сити» – 45,2 метра. У «шпор» – 47.

Важно понимать: Франк гибкий тренер, он тоже не против закрыться и атаковать на пространстве. У его «Брентфорда» это много раз получалось против топ-команд (и в том числе против «Сити»). Сейчас удалось сыграть намного смелее. Более того, не стали прижиматься, даже когда повели. В какой-то момент соотношение ударов во втором тайме было 5:1 в пользу «шпор» – не похоже на команду, которая удерживает результат.

Персональный прессинг – ключ к победе «Тоттенхэма»

Главное впечатление от стартовых матчей «Тоттенхэма» при Франке – гибкость и еще раз гибкость . Против «ПСЖ» в Суперкубке была схема с пятеркой защитников и всего 26% владения. С «Бернли» на старте АПЛ – четверка защитников и 67% владения. Намерения отражали даже передачи Гульельмо Викарио. С «ПСЖ» итальянец сделал 31 длинный пас. Против «Бернли» – всего 7.

Схема и процент владения – не единственные проявления гибкости, на которые способен Франк. По ходу матчей датчанин любит переключаться между двумя режимами обороны: либо защита низким блоком, либо высокое персональное давление по всему полю. Пропорция и перекос зависят от уровня соперника. Тут на первый план вышли персоналки, они стали главной проблемой «Сити» в игре.

Чтобы отзеркалить схему хозяев, Франк снова внес важное преобразование: Пап Матар Сарр в роли десятки. Ход из матча с «ПСЖ», где сенегалец присматривал за Витиньей. В этот раз соперником Сарра стал Нико Гонсалес – еще один разыгрывающий опорник. В дуэли с испанцем Сарр сделал ключевой отбор перед вторым голом.

Еще из важного – регулярные выдергивания Кристиана Ромеро и Микки Ван де Вена из обороны. В первом тайме аргентинец заработал таким образом опасный штрафной.

У Ван де Вена тоже есть эпизод в коллекцию. Настолько плотно пошел за Тиджани Рейндерсом, что в какой-то момент оказался выше всех у «шпор».

Рискованная манера, но абсолютно топовое исполнение. Несмотря на опасные соотношения, гостям удалось избежать явных провалов.

Низкий блок в схеме 4-2-3-1 у Франка тоже был, но только в качестве альтернативы, когда требовалась передышка от прессинга.

Реализацию плана хорошо подчеркивает количество ударов у «Сити» из штрафной с игры. За весь матча – лишь четыре штуки.

«Сити» слишком не хватало Эдерсона

Возможно, Франк сместил акценты в сторону персоналок, понимая, что в этот раз его не накажет Эдерсон. В прошлом сезоне бразилец разнес прессинг «Брентфорда» голевым пасом на Эрлинга Холанда. В этот раз Эдерсон оказался у «Сити» в запасе, Пеп снова доверился Джеймсу Траффорду.

Траффорд – не нулевой на мяче. Те, кто внимательно смотрел за игрой с «Вулвз», оценили пас Джеймса перед третьим голом: он не только увидел открывание Рейндерса, но и очень круто исполнил.

При этом Траффорд – все еще не ровня Эдерсону. Может исполнить, когда есть четкий адресат, но теряется, когда решения нужно принимать здесь и сейчас . Эпизод с голом был далеко не первым, где нервничал.

Ошибку с голом стоит поделить на две составляющих. Во-первых, чтение эпизода: покатил на игрока, к которому летел соперник, хотя рядом был более надежный вариант с Джоном Стоунзом.

Во-вторых, техника. Отдавал Нико не под свободную левую, а под закрытую правую ногу.

Еще одна претензия – совершенно не работавшая связка с Холандом. За весь матч ни разу не нашел Эрлинга передачей. На чужую половину прошел только один пас за всю игру. Это еще один бонус, который команде дает Эдерсон. Бразилец не только ассистирует через все поле, но и вынуждает соперника откатиться в низкий блок.

Офсайдная ловушка Пепа дала первый сбой

Разбирая игру с «Вулверхэмптоном» в первом туре, Джейми Каррагер выделил упорство, с которым защита «Сити» устраивала офсайдные ловушки сопернику. Частота исполнения и высота расположения даже напомнила Джейми «Барселону» Ханси Флика. Пеп ответил на пресс-конференции в пятницу: Гвардиола подчеркнул, что в смелой манере играли всегда, но намекнул, что в этом сезоне и правда выйдут на новый уровень .

По ходу матча с «Тоттенхэмом» было несколько эпизодов, когда оборона располагалась строго по линии центра поля.

Прямо как «Барса»

При этом в эпизоде, который закончился первым пропущенным, ловушка не сработала. Там защитники не держали линию, а играли по своим игрокам. За ловушку отвечал Стоунз. Провалился: сделал шаг вперед, но не рассчитал с таймингом. Вдобавок поскользнулся и фактически вычеркнул себя из эпизода: Ришарлисон получил слишком большую фору.

Следим за развитием дальше.

Сарр становится ключевым игроком Франка

TNT Sports, транслировавший игру на Великобританию, признал Сарра лучшим игроком матча. Итог всего старта при Франке в целом.

Главной кадровой проблемой Томаса перед началом сезона виделось отсутствие топовой десятки. Из-за травм Джеймса Мэддисона и Деяна Кулусевки датчанин остался без вариантов. Внезапной альтернативой стал именно Сарр.

Пап далек от уровня Мэддисона и Кулусевски на мяче, но при этом отражает весь подход Франка. Дает огромный объем в прессинге, перекрывает ключевого разыгрывающего и вдобавок очень полезен на пространстве. Закончил матч без результативных действий, но сыграл ключевую роль в обоих эпизодах с голами. В первом случае здорово открылся и скинул мяч головой, во втором – топово подкараулил ошибку.

