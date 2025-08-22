Винисиус теперь не хочет продлевать контракт с «Мадридом». У вингера новая стратегия

Контракт Винисиуса и «Мадрида» истекает в июне 2027-го, стороны пока очень далеки от подписания нового соглашения.

Все лето пресса пишет о сложностях в переговорах, все сводится к финансам: бразилец хочет получать на уровне Килиана Мбаппе , а клуб не готов ему столько платить. Как пишет ESPN, «сливочные» предложили вингеру 20 млн евро в год, Вини требует 20+10 млн евро.

Свежим инсайдом поделился Иван Мартин, специализирующийся на «королевском клубе». По сведениям журналиста, Винисиус вообще не планирует продлевать соглашение с «Реалом», пока его и клуб связывают юридические обязательства.

У бразильца новая стратегия: дождаться, пока он станет свободным агентом, а затем либо подписать новый контракт с «Мадридом» и получить высокий подписной бонус, либо принять предложение другого клуба на выгодных финансовых условиях.

Идея совсем не нравится клубу. Расставаться с таким ценным активом бесплатно «сливочные» не хотят, а потому в кабинетах поднялся вопрос о возможной продаже вингера. И все же «Мадрид» надеется, что сумеет договориться с одной из главных звезд команды. Пока переговоры стоят на паузе, крайний срок для принятия решения, очевидно, – следующее лето.

Родра из ESPN также сообщает, что сейчас вопрос продления Вини отложен, поскольку переговоры зашли в тупик. «Реал» параллельно работает над контрактами других футболистов, в том числе из академии. При этом именно продление молодежи остается приоритетом клуба, добавляет журналист.

