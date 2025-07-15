«Мадрид» и Винисиус не могут договориться о зарплате по новому контракту. Сколько просит бразилец?

За шесть матчей на прошедшем чемпионате мира среди клубов Винисиус забил гол и отдал ассист – все в игре с «Зальцбургом» на групповом этапе. По данным Cope , бразильцу не понравилось, что Хаби Алонсо выпустил его на правый фланг в матче с «ПСЖ», на этой позиции вингер чувствует себя некомфортно.

В Испании пишут о сложностях в переговорах о новом контракте Вини, его действующее соглашение рассчитано до 2027 года. Ни одна из сторон не отказывается от продления, но пока обсуждения поставлены на паузу – клуб и игрок не могут договориться о финансовом аспекте нового контракта, пишет Марио Кортегана из The Athletic.

По сведениям журналиста, Вини хочет зарабатывать 30 млн евро в год, включая бонус за продление контракта, такие требования не устраивают «Реал». Как утверждает Хосеп Педрероль из El Chiringuito, позиция клуба проста: Винисиус не должен получать больше Килиана Мбаппе.

По данным ресурса Capology, сейчас француз получает 31 250 000 евро в год, зарплата бразильца составляет 20 830 000 евро – Вини и Беллингем делят третью по размеру зарплату в клубе, больше получают Алаба и, соответственно, Мбаппе.

Как подчеркивает Кортегана, ситуация с продлением Винисиуса не меняется уже несколько месяцев: вингер не отказывается от своего требования по зарплате, а клуб все еще не готов это требование удовлетворить. И хотя стороны далеки от соглашения, ошибочно утверждать, что ситуация изменилась в худшую или лучшую сторону, переговоры просто встали на паузу.

Как думаете, чем все закончится?