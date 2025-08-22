🎥 И зачем «Мадриду» Трент? Карвахаль вернулся в строй и забивает шикарные голы на тренировках

Когда «Мадрид» подписал Трента Александер-Арнолда, у части поклонников «королевского клуба» возник вопрос: а точно ли новичок сможет выиграть борьбу за место в старте у Дани Карвахаля?

Легенда «сливочных» так просто уступать не готов. Едва вернувшись в строй после травмы «крестов», защитник уже разрывает на тренировках – забил гол, не заметив сопротивления.

Отбросив шутки, фанаты не в восторге от дебюта Трента в Ла Лиге . Англичанин провел на поле 68 минут, затем его заменил Карвахаль, чью игру эксперты и болельщики оценили выше. Под роликом с голом Дани на тренировке комментарии тоже не в пользу новичка «сливочных».

Хаби Алонсо еще до игры с «Осасуной» говорил, что борьбе за место в старте быть: «Это хорошая конкуренция. Замечательно, что у нас есть много вариантов. Мне придется выбрать кого-то одного, но хорошо, что в команде есть и Трент, и Карвахаль».

А ваши ожидания Трент оправдывает?