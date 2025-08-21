1 мин.

🎥 Хаби Алонсо опять доказал, что все еще может играть. Выполнил челлендж от Adidas

Хаби Алонсо уже зарекомендовал себя как солидный тренер после триумфа с «Байером» в Германии, теперь он попытается достичь вершин с «Мадридом». Но испанец не дает всем забыть, что он был и, видимо, остается отличным игроком.

Adidas устроил для Хаби челлендж – попасть в дальний и ближний угол. Легенде хватило трех попыток:

В комментариях все предсказуемо:

💭 «Я видел достаточно. Продаем Вини, выпускаем в старте Хаби Алонсо».

💭 «Рано он стал тренером».

💭 «Ну он хоть на замену выйдет?»

💭 «Форма временная, но класс вечный».

💭 «Этот парень – наш новый игрок для стандартов?» 

Выдать ему бутсы!

