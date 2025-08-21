🎥 Хаби Алонсо опять доказал, что все еще может играть. Выполнил челлендж от Adidas
Хаби Алонсо уже зарекомендовал себя как солидный тренер после триумфа с «Байером» в Германии, теперь он попытается достичь вершин с «Мадридом». Но испанец не дает всем забыть, что он был и, видимо, остается отличным игроком.
Adidas устроил для Хаби челлендж – попасть в дальний и ближний угол. Легенде хватило трех попыток:
В комментариях все предсказуемо:
💭 «Я видел достаточно. Продаем Вини, выпускаем в старте Хаби Алонсо».
💭 «Рано он стал тренером».
💭 «Ну он хоть на замену выйдет?»
💭 «Форма временная, но класс вечный».
💭 «Этот парень – наш новый игрок для стандартов?»
Выдать ему бутсы!