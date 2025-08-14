Уже в сентябре состоится церемония вручения «Золотого мяча», в 2025 году букмекеры называют главными фаворитами на победу Усмана Дембеле и Ламина Ямаля.

Но, конечно, есть и другие претенденты: Салах, поставивший несколько рекордов АПЛ, португальцы из «ПСЖ» – с клубом они выиграли вообще все, а со сборной летом одержали победу в Лиге наций. Вариантов масса, спорить можно долго.

Победителя выберут по результатам голосования журналистов. А кто взял бы награду, если бы ее судьбу решали болельщики? Ашраф Хакими.

На сайте газеты L'Équipe, информационного партнера «ЗМ» и France Football, проходит голосование по всем категориям премии – принять участие в опросе может любой желающий. На вечер 14 августа лидирует Хакими, набравший больше 39% голосов.

Следом идет Усман Дембеле, а замыкает тройку Ламин Ямаль. Витинья по процентам совсем немного отстал от звездного испанца, пятое место осталось за Мо Салахом, набравшим лишь 1%.

Голосование фанатов за «Золотой мяч» в 2025-м

В недавнем интервью Canal+ Ашраф заявил , что заслуживает получить награду:

«Это мечта. Думаю, я тоже этого заслуживаю. Я провел исторический сезон: не так много игроков забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале [ЛЧ], а защитнику сделать это сложнее, чем нападающему».

Сообщается , что слова Хакими очень не понравились руководству «ПСЖ»: боссы считают, что такое высказывание не пойдет на пользу Дембеле, а именно на победу француза ставит клуб. В «ПСЖ» ждут, что игроки будут хвалить не себя, а всю команду.

Такая реакция клуба не впечатлила марокканское сообщество. Марокканцы поддерживают своего в соцсетях и, вполне вероятно, активно голосуют за Хакими на сайте французской газеты. А может, болельщики со всего мира искренне считают, что защитник заслужил награду.

Что думаете?

