🤖 ИИ назвал обладателей «ЗМ» на 10 лет вперед. Тут есть даже Эндрик

France Football опубликовал список номинантов на «Золотой мяч» в 2025 году. У «ПСЖ» рекорд по представителям от одного клуба, а из тех, кто не попал в список, можно составить солидную сборную.

Букмекеры считают, что в этом году награду заберет Усман Дембеле, который в минувшей кампании взял все внутренние трофеи во Франции и добавил к этому победу в Лиге чемпионов.

ПорталOneFootball попросил искусственный интеллект назвать обладателей «Золотого мяча» на 10 лет вперед – нейросеть, как и букмекеры, считает, что в 2025-м главный индивидуальный приз в футболе достанется Дембеле.

А Ламин Ямаль, который должен стать главным конкурентом Усмана в этом году, свой «Золотой мяч» получит в 2026-м, а в 2032-м вновь завоюет заветную награду.

ИИ особенно верит в «Мадрид» и пророчит «ЗМ» четырем игрокам «королевского клуба» – Килиану Мбаппе, Винисиусу, Джуду Беллингему и, внимание, Эндрику! Среди представителей Ла Лиги, помимо Дембеле, в предсказании нейросети скромно присутствуют Коул Палмер, Джамал Мусиала и Эрлинг Холанд.

Что думаете? Хоть один из прогнозов сбудется? 

