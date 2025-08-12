В «ПСЖ» недовольны Хакими: в клубе считают, что марокканец саботирует заявку Дембеле на «Золотой мяч»

«ПСЖ» примет меры против Ашрафа Хакими после его спорных комментариев о «Золотом мяче» в новом интервью.

Ламин Ямаль и Усман Дембеле были в центре внимания прессы к концу сезона, а после того, как «ПСЖ» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов, француз стал безусловным фаворитом на получение награды.

Однако, Хакими сделал несколько смелых заявлений о собственных надеждах на победу, выказав таким образом пренебрежение к партнеру.

«Думаю, я заслужил возможность выиграть «Золотой мяч». После такого исторического сезона… не так много защитников забивали в четвертьфиналах, полуфиналах и финалах, в защите играть сложнее», — сказал Хакими в интервью Canal+.

«Моя статистика в этом году не соответствует статистике обычного защитника. Я думаю, что когда защитник делает такое, он заслуживает награды больше, чем нападающий», — добавил он.

По данным французского издания L'Equipe, «ПСЖ» попытался вырезать часть интервью Хакими, комментарии Хакими были негативно восприняты руководством клуба, делающего ставку на победу Усмана Дембеле. Кроме того, в «ПСЖ» ждут, что футболисты будут хвалить команду, а не выпячивать себя.

Это произошло всего через несколько дней после того, как Нассер Аль-Хелаифи навестил игроков и заявил, что каждый член команды заслуживает «Золотого мяча».

«Команда превыше всего. Я прошу вас сохранять единство. Вы все заслуживаете «Золотой мяч», — сказал он.