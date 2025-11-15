Сколько очков наберут клубы АПЛ к концу сезона, если сохранят темп? Титул «Арсенала» и сюрприз «Сандерленда»

Статистический портал Opta подготовил новый прогноз на исход Премьер-лиги в сезоне-2025/26. Эксперты выяснили, как будет выглядеть итоговая турнирная таблица первенства, если команды продолжат набирать очки в том же темпе, что и в минувших 11-ти турах. Результатами делится официальные соцсети АПЛ.

Портал продолжает верить в чемпионство «Арсенала». В среднем «канониры» в текущем розыгрыше Премьер-лиги набирают 2,36 очка за игру. Суперкомпьютер Opta прогнозирует, что команда Микеля Артеты возьмет чемпионство, набрав 90 очков в конце сезона.

Вторым финиширует «Ман Сити» с 76-ю баллами, пока «горожане» берут в среднем два очка за матч английского первенства. А «Ливерпуль», начавший кампанию в статусе чемпиона страны, завершит сезон с 62 баллами в копилке – как и «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед», «Борнмут».

На дно турнирной таблицы Opta отправляет «Бернли», «Вест Хэм», «Ноттингем» и «Вулверхэмптон». С «волками» суперкомпьютер обошелся жестоко – семь очков за весь сезон, это будет худший результат в истории лиги.

Зато «Сандерленд» по прогнозам должен набрать 66 очков – таким образом клуб повторит рекорд «Ипсвича» в сезоне-2000/01, показав лучший результат команды, поднявшейся в высший дивизион.

Сколько очков наберут клубы АПЛ к концу сезона, если сохранят темп

Верите в такой итоговый расклад?