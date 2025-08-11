📸 У Хендерсона была шпаргалка для пенальти с «Ливерпулем». Фанат показал, как она выглядит

В этом году за Суперкубок Англии боролись «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас», основное время закончилось ничьей 2:2, исход противостояния решила серия пенальти.

Игроки постарались – удачно реализовали целых пять попыток, три из них за авторством представителей «Кристал Пэлас». Дин Хендерсон отразил удары Алексиса Мак Аллистера и Харви Эллиотта, а Мо Салах даже в створ не попал.

Конечно, голкипер стал главным героем вечера. После игры он говорил в интервьюTNT Sports:

«Я люблю важные моменты, мне нравится находиться под давлением. Домашняя работа, которую мы провели над пенальти, была замечательной».

Домашка была сделана, но на экзамен Хендерсон пришел со шпаргалкой – как и многие вратари, Дин написал на бутылке с водой, как обычно исполняют одиннадцатиметровые игроки «Ливерпуля». Периодически голкипер подсматривал в шпаргалку.

Дин прятал бутылку от журналистов в полотенце.

А после матча бутылка досталась болельщику «Кристал Пэлас», он поделился фотографией в соцсетях. Про Кертиса Джонса на бутылке сказано «просто подожди», а по остальным указано то, в какую сторону игроки обычно бьют: R – вправо, L – влево.

После матча Дин заглянул в один из пабов Лондона и на барной стойке оставил тысячу фунтов – чтобы фанаты «Кристал Пэлас» могли за его счет отметить победу.

Хорош!

🎥 Новички «Ливерпуля» в огне! За тайм в Суперкубке забили два классных гола 🔥

Перед матчем Слот пожал руку защитнику «Пэлас». Лицо Ван Дейка в этот момент – мем