🎥 Новички «Ливерпуля» в огне! За тайм в Суперкубке забили два классных гола 🔥

«Ливерпуль» не зря выложил больше 300 млн евро на летние трансферы, в первом официальном матче сезона новички мерсисайдцев показывают себя роскошно.

В матче с «Кристал Пэлас» за Суперкубок Англии счет был открыт на уже на 4-й минуте: Виртц и Экитике успели найти общий язык, парни сыграли в стеночку, Юго забил с передачи Флориана.

«Кристал Пэлас» сравнял с пенальти на 17-й, но вскоре «красных» вывел вперед еще один новичок – Джереми Фримпонг. Голландец, кажется, пытался навесить, но мяч полетел точно в ворота, прямо за спину голкипера.

Болельщики заметили: «Фримпонг нанес удар, после которого забил гол, на 20-й минуте и 20-й секунде. Это все для нашего 20-го номера».

Для Фримпонга, Экитике и Виртца это, разумеется, первые результативные действия за «Ливерпуль» в официальных матчах.

Продолжат показывать класс во втором тайме?

