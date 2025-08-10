📸🎥 Фанаты «Барсы» бурно встретили Тер Стегена после конфликта с клубом. Игроки забавно слушали речь капитана

Конфликт «Барселоны» и Марка-Андре Тер Стегена закончился публичным примирением сторон , немцу вернули капитанскую повязку.

Перед матчем с «Комо» за Кубок Жоана Гампера на «Эстади Йохан Кройфф» «блауграна» представила команду на грядущий сезон. Марк-Андре вышел на поле вместе с одноклубниками, а затем взял микрофон и прочел заготовленную речь – он говорил о конфликте и примирении с клубом, о планах на кампанию, новичках и тренерском штабе.

Арена бурно встретила немца, стоя аплодировали и боссы клуба.

Тер Стеген говорил почти 4 минуты, болельщики обратили внимание на лица каталонцев, слушающих капитана.

Хорошо отработали режиссеры клубного ТВ «Барсы»: когда болельщикам представляли Жоана Гарсию, в трансляции показали крупный план Тер Стегена.

Больше не будет ссор?