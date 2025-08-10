📸🎥 Фанаты «Барсы» бурно встретили Тер Стегена после конфликта с клубом. Игроки забавно слушали речь капитана
Конфликт «Барселоны» и Марка-Андре Тер Стегена закончился публичным примирением сторон, немцу вернули капитанскую повязку.
Перед матчем с «Комо» за Кубок Жоана Гампера на «Эстади Йохан Кройфф» «блауграна» представила команду на грядущий сезон. Марк-Андре вышел на поле вместе с одноклубниками, а затем взял микрофон и прочел заготовленную речь – он говорил о конфликте и примирении с клубом, о планах на кампанию, новичках и тренерском штабе.
Арена бурно встретила немца, стоя аплодировали и боссы клуба.
Тер Стеген говорил почти 4 минуты, болельщики обратили внимание на лица каталонцев, слушающих капитана.
Хорошо отработали режиссеры клубного ТВ «Барсы»: когда болельщикам представляли Жоана Гарсию, в трансляции показали крупный план Тер Стегена.
Больше не будет ссор?