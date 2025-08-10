📸🎥 «Боруссия» трогательно проводила на пенсию Хуммельса. Матс встретился с кумиром ❤️

Матс Хуммельс вновь вывел дортмундскую «Боруссию» на поле «Вестфаленштадиона» – в последний раз. Один из лучших защитников поколения в апреле объявил о завершении карьеры, свой игровой путь немец закончил в «Роме».

Карьера Хуммельса прошла между «Боруссией» и «Баварией», но именно в Дортмунде он стал легендой. «Шмели» решили должным образом проводить защитника и предложили ему надеть капитанскую повязку на товарищеский матч с «Ювентусом».

Нико Ковач до игры говорил, что Матс проведет на поле примерно 15 минут – дань уважения номеру, под которым защитник выступал за дортмундцев. В планы вмешался Андреа Камбьязо, решивший забить именно в этот момент.

На 19-й минуте вместо Хуммельса на поле вышел Никлас Зюле, защитники успели поиграть и в «Баварии».

«Вестфаленштадион» провожал легенду стоя, а игроки устроили для Матса коридор почета.

А на арене «шмелей» теперь будет красоваться граффити с экс-защитником.

С соперником в прощальном матче Матсу повезло: вместе с «Ювентусом» в Дортмунд приехал директор по футбольной стратегии клуба – Джорджо Кьеллини, к которому Хуммельс относится с большим уважением.

Немец надевал футболку «бьянконери» с фамилией итальянца, называя того «настоящей легендой».

Уважение взаимно.

Величие.