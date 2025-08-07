🎥 Засланные казачки. Кейн и Пальинья в одном матче помогли «бывшим» командам 😁

Встреча «Баварии» и «Тоттенхэма» интересна уже потому, что за мюнхенцев выступает легенда «шпор» – Харри Кейн. Игра команд за предсезонный трофей Telekom Cup на «Альянц Арене» подарила болельщикам еще один сюжет: за лондонцев дебютировал Жоау Пальинья, которого буквально на днях «Бавария» отдала «Тоттенхэму» в аренду.

Парни вообще не подвели, оба решили немного помочь «бывшим» командам! Кейн открыл счет на 12-й минуте.

А через 2 минуты в ворота «шпор» был назначен пенальти – Пальинья сфолил на Йосипе Станишиче.

Кейн подошел к точке, поскользнулся и промазал.

Фанаты шутят: «Промах Кейна с пенальти против «Тоттенхэма» должен войти в видео с главными моментами уважения в футболе».

Если верить данным портала Transfermarkt, последний раз Кейн не реализовывал пенальти в 2022-м – в матче с Францией на ЧМ в Катаре.

Жоау заменили уже в перерыве, а Харри покинул поле на 67-й минуте. Мюнхенцы справились и без голов главного бомбардира, одержав победу со счетом 4:0. На поле, кстати, был и Матис Тель, которого в июне «шпоры» выкупили у «Баварии» после аренды.

Кто писал сценарий к этой игре?