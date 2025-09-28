Тедеев допустил отставку из «Акрона» после 8 игр без побед: «Если проблема в тренере, он возьмет ответственность на себя. Я готов к любому повороту событий»

Заур Тедеев после поражения «Акрона» от «Ахмата» (0:3) заявил о готовности к отставке.

Тольяттинцы продлили серию без побед в РПЛ до 8 игр. С учетом Фонбет Кубка России серия длится 11 матчей (в основное время).

— Чувствуете доверие руководства?

— На данный вопрос ответит руководство. Я работаю, как позволяет обстановка. Отговорок быть не может. Нужно собираться и двигаться дальше, не важно, с кем и как. Важно, чтобы команда сохранила лицо.

Если проблема в тренере, он возьмет ответственность на себя. Я в данной ситуации готов к любому повороту событий. Нужно исправлять ситуацию, — сказал тренер «Акрона ».