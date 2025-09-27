🤪 «Он бегает, словно фрик. Против любой команды». Симеоне призвал «Атлетико» беречь Альвареса 🙏

Шикарная игра Хулиана Альвареса в мадридском дерби не оставила равнодушным даже Диего Симеоне. Но ведь он этого должен был ожидать!

«Что мне больше всего нравится в Хулиане, помимо его способностей, так это его смирение. Он чемпион мира, который играет за нас, но бегает, словно фрик. Против любой команды. Не имеет значения, с кем мы играем. Он хочет усердно работать и выигрывать каждый матч.

Я настаиваю на том, чтобы «Атлетико» позаботился об этом парне. Клуб, тренерский штаб, игроки, болельщики… Этот парень должен остаться здесь на много лет и войти в историю с этим клубом», – сказал Симеоне после матча с «Атлетико».

Отметим, что xG Альвареса (0,91) существенно выше, чем у всего «Реала» (0,58). Аргентинец нанес два удара в створ – оба закончились голом. Также у Хулиана 88% точность передач и три ключевых паса.

Как вам игра нападающего «Атлетико»?