💣 Испанский экс-защитник «Барсы» считает, что в прошлом году «Золотой мяч» должен был выиграть Винисиус 💀

Уже известен новый обладатель «Золотого мяча», а 2024-й все еще не отпускает. Забавно, что дело даже не в фанатах.

Журналисты спрашивают, а футболисты активно отвечают. Дошла очередь и до Иньиго Мартинеса, сменившего летом «Барселону» на «Аль-Наср».

Казалось бы, чего здесь ждать? Испанец, не имеющий отношения к «Мадриду». Но, на всеобщее удивление, его фаворитом оказался не Родри.

«Я ожидал, что Вини выиграет «Золотой мяч» в прошлом году, как и многие люди. Для меня лучшим был он. Но, в конце концов, голосование такое, какое оно есть… Справедливо это, или нет…

Впрошлом году был Винисиус, в этом – Дембеле. Я хотел, чтобы Ламин победил, но…» – сказал Мартинес.

Напомним, в прошлом году «Золотой мяч» выиграл хавбек «Манчестер Сити» Родри.

Удивлены?