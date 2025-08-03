😩 «Этот парень не должен быть в профессиональном футболе». Тель одним движением отправил в тильт фанатов «Тоттенхэма»
Даже предсезонные игры могут вызвать депрессию у самых преданных фанатов. А если ваш любимый клуб – «Тоттенхэм»…
Достаточно одного момента. Создать его постарался 20-летний Матис Тель.
Ну как создать… Скорее упустить.
Француз не реализовал сумасшедший момент в матче с «Ньюкаслом». Зато шкала «вальяжность» превысила все допустимые нормы.
Фанаты настроены радикально.
💭 «Зачем его купили вообще? Он нулевой».
💭 «Этот парень не должен быть в профессиональном футболе».
💭 «Ну и дерьмо».
💭 «Разорвите с ним контракт».
💭 «Помянем».
Теперь Paramount+ заиграло совершенно другими красками.
Вопрос только в том, что он вообще не отреагировал на то, что вратарь не повёлся, нужен был ещё один замах ;)