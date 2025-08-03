😩 «Этот парень не должен быть в профессиональном футболе». Тель одним движением отправил в тильт фанатов «Тоттенхэма»

Даже предсезонные игры могут вызвать депрессию у самых преданных фанатов. А если ваш любимый клуб – «Тоттенхэм»…

Достаточно одного момента. Создать его постарался 20-летний Матис Тель.

Ну как создать… Скорее упустить.

Француз не реализовал сумасшедший момент в матче с «Ньюкаслом». Зато шкала «вальяжность» превысила все допустимые нормы.

Фанаты настроены радикально.

💭 «Зачем его купили вообще? Он нулевой».

💭 «Этот парень не должен быть в профессиональном футболе».

💭 «Ну и дерьмо».

💭 «Разорвите с ним контракт».

💭 «Помянем».

