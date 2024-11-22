Первый гол Головина в сезоне! Из-за штрафной – классика

Не забивал с февраля.

«Монако» победил «Брест» 3:2 в Лиге 1. Один из голов на счету Александра Головина, который до этого момента еще не забивал в сезоне.

Головин воспользовался удобным пасом соперника

На пятой минуте полузащитник «Монако» Магн Аклиуш забил первый гол, чуть позже он едва не оформил дубль – попал в штангу (после паса Головина). А на 24-й отличился сам Александр.

Ассистентом стал полузащитник «Бреста» Эдимилсон Фернандеш, который случайно отпасовал Головину вблизи своей штрафной.

Причем вышло максимально удобно – была возможность прицелиться и размахнуться, а накрыть удар точно никто не успевал, так как защитники расположились в нескольких метрах от мяча.

Четкий удар низом – и мяч отрикошетил от правой штанги в левый угол ворот.

А мог быть и дубль – в конце тайма Головин получал мяч в очень хорошей позиции перед воротами «Бреста».

Но обработка мяча заняла время, этим воспользовался защитник «Бреста» Кенни Лала, да еще и выбил мяч у Головина без углового для «Монако».

Результативное действие – впервые с марта

Это не только первый гол, но и первое результативное действие Головина в сезоне. Матч с «Брестом» – 13-й во всех турнирах в 2024/25, но в первых 12 россиянин обходился и без забитых мячей, и без ассистов, хотя в восьми выходил в основном составе.

Головин забил впервые с февраля – тогда в Лиге 1 досталось «Ницце». А результативное действие совершил впервые с марта, когда отметился ассистом в игре с «Метцем».

Травмы мешают тоже. Играть Головин начал только с осени – в августе повредил голеностоп и промучился месяц. Также из-за проблем с ним он пропустил и остаток прошлого сезона. Валерий Карпин не приглашал его в сборную России в ноябре, объяснив невызов так:

«Он приезжал на октябрьской сбор после непростой травмы голеностопа. Тогда он продолжал испытывать неприятные ощущения и весь последний месяц играет за «Монако» с дискомфортом. Эта пауза на матчи сборной должна помочь ему полностью восстановиться».

За день до матча против «Бреста» «Монако» сообщил, что Головин возобновил тренировки в общей группе и попал в заявку. А затем он вышел с первых минут и отличился.

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«Монако» и «Брест» сыграют в Лиге чемпионов на следующей неделе: во вторник «Брест» встретится в гостях с «Барселоной», днем позже «Монако» примет «Бенфику».

В чемпионате через неделю «Бресту» предстоит домашняя игра со «Страсбуром» (11-е место в лиге), а у «Монако» запланирован сложный выезд в Марсель.

Фото: East News /Valery HACHE / AFP