Холанд – злой или в упадке? «Реал» опасен или бесполезен? Что будет в туре ЛЧ и кого брать в фэнтези

Дедлайн – завтра в 20:45 мск.

Главные вопросы перед 5-м туром фэнтези Лиги чемпионов .

Кто лучший капитан на этот тур?

Ключевой выбор из множества сильных вариантов.

Арам Газарян

Более 10 лет играет в фэнтези. Автор телеграм-канала Оптагон .

– Рафинья. Бразилец в лучшей форме за всю жизнь, ставит рекорд по голам в матчах подряд, раздает голевые, это один из лидеров «Барселоны». Если вам не нравится делать капитаном полузащитника, Роберт Левандовски – тоже хороший вариант. Оба возглавляют список по ожидаемым голам и ассистам в «Барселоне». А «Брест», напротив, крепкая команда, звезд с неба не хватает, с хорошей обороной, но выстоять в гостях против заряженной «Барселоны» – задача иного уровня, вряд ли они будут к этому готовы.

Дифференциальные капитаны – Харри Кейн и Эрлинг Холанд. Англичанин в отличной форме, но играет против «ПСЖ», Холанд в явном упадке, но выйдет против много пропускающего «Фейеноорда». Выбор между ними зависит от вашего стиля игры.

Тьерри Анри («Эспирето»)

Около девяти лет в фэнтези на Спортсе.

– Самый очевидный, наверное, Левандовски. «Барселона» на ходу, с соперниками расправляется в основном на легком уровне сложности, сейчас матч вообще с новичком. Рафинья – альтернатива для тех, у кого в составе не будет польской голевой машины. Кейн – как всегда хороший вариант, особенно если матч домашний. Оборонительные навыки «ПСЖ» не внушают серьезного доверия.

Отличный для атаки матч у Флориана Виртца, жду против «Зальцбурга» много голов от команды Хаби Алонсо. Холанда я не рассматриваю, пять поражений подряд и ничтожно малое количество голов у норвежца – для меня весомый аргумент.

Для тех, кому хочется сыграть против поля, есть два интересных варианта – Патрик Шик из «Байера» и Рикардо Пепи из ПСВ, он в последнем матче крайне успешно заменил травмированного Люка де Йонга, сделал хет-трик.

Mirakzz (Moneyball)

7-е место в фэнтези Казахстана. Автор телеграм-канала Поясняем за Фэнтези по Казахстану .

– Самый простой матч на бумаге у «Барселоны», поэтому Рафинья или Левандовски станут отличными выбором. Невероятно злым и мотивированным будет Холанд – это тоже прекрасный вариант. Стабильно забивает Кейн, поэтому даже против «ПСЖ» можно рассчитывать на большое количество очков. Для любителей рискнуть я бы посмотрел на «Байер»: Виртца и Алекса Гримальдо.

Стоит ли избавляться от игроков «Реала» перед «Ливерпулем» и «Аталантой» в гостях?

Выезды к топам других лиг. Точно надо продавать Винисиуса: он пропустит около месяца из-за травмы .

Арам Газарян: зависит от состава. Выездной матч против «Ливерпуля» станет супертяжелым испытанием. Не будет играть Трент Александер-Арнолд, вместо него выйдет юный Конор Брэдли. В туре сложно найти мастхэв-варианты, кроме «Барселоны» и «Баварии». До травмы можно было бы оставлять только Винисиуса, а так остальных, наверное, лучше заменить. Они съедают огромную часть бюджета, но не приносят столько же пользы. Тьерри Анри: в целом «Реал» пока не выглядит потерянным. В чемпионате у них не самый сложный календарь, поэтому все силы – на Лигу чемпионов, там дела как раз не лучшим образом. Но если такой размен позволит купить, например, Рафинью или Виртца, это определенно того стоит.

Продажа Килиана Мбаппе тоже не выглядит обязательной. Особенно для тех, в чьих командах много проблем на других позициях. Но, если такой ход есть в запасе, продажа француза выглядит вполне оправданно. От всех остальных игроков «Реала» избавляться можно и нужно.

Mirakzz: Мбаппе занимает слот нападающего, а там есть игроки, забивающие чаще Килиана. Защитников и любых полузащитников «Реала» стоит поменять – на ближайшие туры можно найти множество вариантов получше.

Какую схему предпочитаете: 3-5-2 или все же 3-4-3?

Вопрос в правильном количестве нападающих и полузащитников.

Арам Газарян: кажется, в этом году намного больше опций в нападении, чем было раньше. Левандовски, Холанд, Кейн, Серу Гирасси, Виктор Дьокереш, Матео Ретеги или даже форварды «Селтика». Поймать заносы полузащитников сложнее, чем пнападающих. Кроме того, троица Левандовски, Кейн, Холанд делает место в таблице более безопасным. Но если нужно подниматься, стоит рисковать и избавляться от пиков с высоким процентом владения.

Тьерри Анри: в этом туре для меня оптимальнее 3-4-3. Помимо мастхэвов Левандовского и Кейна есть много отличных нападающих: Холанд, Ретеги, Шик, Лаутаро Мартинес, Гирасси, Пепи. В полузащите выбор тоже весьма широкий, но я определил для себя игру в три нападающих.

В любом случае каждому игроку лучше отталкиваться от своего состава и менять схему с двух на трех нападающих или наоборот только в случае крайней необходимости. Турнир краткосрочный, календарь пестрый, игры фаворитов друг с другом чередуются с проходными соперниками. Потому каждый трансфер – на вес золота.

Mirakzz: сейчас мой приоритет – 3-4-3, так как верю в возрождение Холанда. Однако схема 3-5-2 тоже выглядит неплохо, полузащитники получают +1 за гол и +1 за сухой матч по сравнению с нападающими. В таком случае удается поместить вместе Рафинью, Мохамеда Салаха, Виртца, Адемолу Лукмана... список уходит в бесконечность.

Поэтому выбирайте схему, исходя из текущих задач: если у вас есть возможность перейти в 3-5-2 без серьезных проблем, я бы пользовался этим. Но и схема 3-4-3 – неустаревающая классика для Лиги чемпионов. Даже в таком верховом турнире можно постараться найти сухие матчи и результативные действия у защитников.

Дедлайн 5-го тура – 20:45 мск во вторник, 26 ноября . Стартуем матчами «Слован» – «Милан» и «Спарта» – «Атлетико».

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos, Denis Doyle