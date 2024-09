📸🎥 «Сити» шикарно презентовал форму в коллабе с Oasis! Пеп с игроками воссоздали обложку дебютного альбома группы

«Манчестер Сити» и Puma выпустили коллекцию в честь 30-летия дебютного альбома группы Oasis – Definitely Maybe. Над дизайном формы «горожан» работал лично Ноэль Галлахер.

«Я болею за «Сити» уже 50 лет, последнее десятилетие было какой-то мечтой. Если бы мне 16-летнему сказали, что через 40 лет я буду работать над формой «Сити», я бы не поверил», – говорит основатель Oasis.

Помимо формы, в коллекцию вошел тренировочный комплект. Также болельщики могут обзавестись рубашкой, панамкой, кепкой, футболкой и худи. Для поклонников Oasis клуб подготовил сюрприз – бокс, в который вместе с игровой футболкой «Сити» входит пластинка Definitely Maybe.

При работе над игровой футболкой «горожан» дизайнеры во главе с Ноэлем Галлахером вдохновлялись обложкой Definitely Maybe, чья цветовая палитра нашла отражение в форме:

Для презентации новой формы Пеп с игроками воссоздали обложку пластинки. Definitely Maybe превратилось в Definitely City. Получилось жутко стильно.

«Горожане» будут надевать этот комплект на еврокубковые матчи. Футболисты впервые выйдут в форме от Галлахера на домашний матч Лиги чемпионов против «Интера». Встреча назначена на 18 сентября.

Как вам дизайн и презентация формы?

