🎥 «Так это Гюндоган воссоединил Oasis?» Илкай рассказал о переписке с Ноэлем Галлахером
Илкай Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити» после сезона, проведенного в «Барселоне». Каталонцы отпустили игрока бесплатно. Немец уже провел первый матч после возобновления карьеры в стане «горожан».
Возвращению Гюндогана рады даже звездные поклонники «Ман Сити». Илкай рассказал о переписке с Ноэлем Галлахером из Oasis:
«Ноэль писал мне год назад, когда я ушел. Он отправил мне приятное сообщение, честно говоря. И он написал мне пару дне назад: «Возвращайся домой, брат».
«Ты должен был написать ему в ответ: «Верни Oasis, брат!» – пошутил сотрудник пресс-службы «горожан».
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Кто знает, может, братья Галлахеры вдохновились возвращением Илкая в «Ман Сити» и тоже решились на камбэк.
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