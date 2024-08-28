🎥 «Так это Гюндоган воссоединил Oasis?» Илкай рассказал о переписке с Ноэлем Галлахером

Илкай Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити» после сезона, проведенного в «Барселоне». Каталонцы отпустили игрока бесплатно. Немец уже провел первый матч после возобновления карьеры в стане «горожан».

Возвращению Гюндогана рады даже звездные поклонники «Ман Сити». Илкай рассказал о переписке с Ноэлем Галлахером из Oasis:

«Ноэль писал мне год назад, когда я ушел. Он отправил мне приятное сообщение, честно говоря. И он написал мне пару дне назад: «Возвращайся домой, брат».

«Ты должен был написать ему в ответ: «Верни Oasis, брат!» – пошутил сотрудник пресс-службы «горожан».

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Кто знает, может, братья Галлахеры вдохновились возвращением Илкая в «Ман Сити» и тоже решились на камбэк.

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