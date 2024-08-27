Легендарный итальянец мог оказаться в «Ман Сити» по необычной причине. Все из-за любви к Oasis

Во вторник культовая рок-группа Oasis объявила о воссоединение и туре, который пройдет в 2025 году. Братья Галлахеры разбежались из-за ссоры аж шестнадцать лет назад.

Несмотря на все семейные разногласия, есть то, что объединяет Ноэля и Лиама − любовь к «Манчестер Сити». Именно эта связь почти убедила легенду итальянского футбола Даниэле Де Росси покинуть клуб детства и оказаться в АПЛ.

Хавбек провел в составе «Ромы» невероятные 18 сезонов: дебютировал в октябре 2001 года и сыграл последний матч в мае 2019-го. Он стал вторым лучшим бомбардиром в истории команды, пропустив вперед только Франческо Тотти.

В 2016 году в интервью официальному сайту «Ромы» Де Росси рассказал, что он чуть было не переехал на «Этихад» из-за любви к Oasis.

«Несколько лет назад было много разговоров о моем переходе в «Манчестер Сити», но я никогда не хотел покидать Рим. Однако все-таки такая перспектива меня радовала из-за того, что я мог бы встретиться с братьями Галлахерами. Я вырос на их песнях, знаю их наизусть».

«Мне нравились эти парни, они были настоящими героями. Они не всегда были стандартными или слишком простыми, но мне очень нравился стереотип, который они представляли, − обезбашенные рок-звезды».

По слухам, «Сити» тогда предложил Де Росси контракт на 130 тысяч фунтов в неделю, а «Рома» бы получила 31 млн фунтов.

Очевидно, что если бы трансфер случился, для «горожан» не было бы сложным организовать встречу с каждым из братьев Галлахеров, так как они очень близки к клубу. Ноэль часто посещает матчи в качестве болельщика или эксперта на ТВ. Недавно он разработал шрифт для клуба, который был неоднозначно принят фанатами.

Галлахеры возрождают Oasis после 15-летнего перерыва. На воссоединение группы повлиял успех «Ман Сити»