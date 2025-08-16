🤔 «Что, если он будет так играть весь сезон?» Ширер намекнул, что Исак может ошибиться с трансфером в «Ливерпуль» из-за Экитике

Сезон АПЛ уже стартовал, а Александер Исак все еще мечтает о «Ливерпуля». По-крайней мере, такие выводы можно сделать по отсутствию шведа в заявке «Ньюкасла» на матч первого тура с «Астон Виллой».

Хозяин – барин. Но сложности могут заключаться не только в нежелании «Ньюкасла» отпускать свой главный актив. Юго Экитике уж слишком разыгрался – два гола и результативная передача за два матча.

Легенда «Ньюкасла» Алан Ширер сомневается, что Исак делает правильный выбор.

«Безусловно, любой форвард, раздумывающий о том, чтобы перейти в «Ливерпуль», теперь будет думать дважды, потому что есть шанс остаться на скамейке из-за блестящего Экитике. Что, если он будет так играть весь сезон?» – написал в соцсетях Ширер.

Прав?