Галлахеры возрождают Oasis после 15-летнего перерыва. На воссоединение группы повлиял успех «Ман Сити»

Братья Галлахеры объявили о воссоединении Oasis. 15 лет Лиам и Ноэль занимались сольными проектами, не переставая ругаться друг с другом. Распаду Oasis предшествовала драка братьев на парижском фестивале в 2009 году.

Наконец с распрями покончено, фанаты смогут вновь увидеть на сцене культовых британских музыкантов.

«Пушки смолкли. Звезды сошлись. Великое ожидание. Приходите на концерты. По телеку не покажут», – так группа анонсировала в соцсетях свой тур по Великобритании.

Помимо музыки, братьев объединяет любовь к «Манчестер Сити». Требл, оформленный горожанами в 2023 году, мог повлиять на решение о воссоединении группы.

Перед стамбульским финалом Лиги чемпионов Лиам написал в соцсетях: «Если «Сити» выиграет, я позвоню своему брату и воссоединю эту чертову группу!»

С небольшим опозданием, но Лиам свое слово сдержал. А «Ман Сити» готовит для любимых рокеров сюрприз: клуб выпустит комплект формы, посвященный Oasis . Дизайн вдохновлен обложкой первого студийного альбома группы под названием Definitely Maybe.

Ноэль подтвердил, что лично участвовал в разработке комплекта. Форму должны анонсировать официально уже сегодня, 27 августа.

Рады воссоединению Oasis?