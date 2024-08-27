Галлахеры возрождают Oasis после 15-летнего перерыва. На воссоединение группы повлиял успех «Ман Сити»
Братья Галлахеры объявили о воссоединении Oasis. 15 лет Лиам и Ноэль занимались сольными проектами, не переставая ругаться друг с другом. Распаду Oasis предшествовала драка братьев на парижском фестивале в 2009 году.
Наконец с распрями покончено, фанаты смогут вновь увидеть на сцене культовых британских музыкантов.
«Пушки смолкли. Звезды сошлись. Великое ожидание. Приходите на концерты. По телеку не покажут», – так группа анонсировала в соцсетях свой тур по Великобритании.
Помимо музыки, братьев объединяет любовь к «Манчестер Сити». Требл, оформленный горожанами в 2023 году, мог повлиять на решение о воссоединении группы.
Перед стамбульским финалом Лиги чемпионов Лиам написал в соцсетях: «Если «Сити» выиграет, я позвоню своему брату и воссоединю эту чертову группу!»
С небольшим опозданием, но Лиам свое слово сдержал. А «Ман Сити» готовит для любимых рокеров сюрприз: клуб выпустит комплект формы, посвященный Oasis. Дизайн вдохновлен обложкой первого студийного альбома группы под названием Definitely Maybe.
Ноэль подтвердил, что лично участвовал в разработке комплекта. Форму должны анонсировать официально уже сегодня, 27 августа.
Рады воссоединению Oasis?