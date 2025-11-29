  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта о красной Араухо с «Челси»: «Хочу встать на защиту, его несправедливо критиковали. Он выкладывается за «Барсу» по полной, никто не ответственен единолично за поражения и победы»
58

Лапорта о красной Араухо с «Челси»: «Хочу встать на защиту, его несправедливо критиковали. Он выкладывается за «Барсу» по полной, никто не ответственен единолично за поражения и победы»

Жоан Лапорта: хочу поддержать Араухо, он выкладывается по полной за «Барселону».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поддержал Рональда Араухо на фоне удаления защитника в первом тайме игры с «Челси» (0:3) в Лиге чемпионов.  

Уругваец получил две желтые карточки. Первую – за спор с судьей Славко Винчичем, вторую – за фол на Марке Кукурелье.

«Команда проявила характер, несмотря на игру вдесятером.

Что касается удаления: первая карточка была очень строгой, а затем его игра оставила нас вдесятером. Я хочу в некотором смысле поддержать и защитить Араухо. Его сильно критиковали, и я считаю, что это несправедливо.

Он выкладывается на поле по полной, он наш капитан, и теперь ему нужно пережить этот момент, потому что он очень эмоциональный и чувствительный человек.

У него были непростые времена, и я хочу сказать ему, что мы с ним, что ему нужно двигаться дальше, потому что здесь все вместе выигрывают и проигрывают, и никто не несет единоличной ответственности за поражения или победы», – сказал Лапорта.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25240 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРональд Араухо
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoЖоан Лапорта
Славко Винчич
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Араухо кишечная инфекция, защитник «Барсы» не сыграет с «Алавесом», заявил Флик. As пишет, что Рональд эмоционально подавлен после удаления с «Челси»
28 ноября, 12:53
У Араухо четыре удаления в составе «Барсы» с марта 2023-го – второй результат в топ-5 лиг за этот период среди игроков одной команды
25 ноября, 21:26
Араухо получил две желтые в первом тайме матча с «Челси» – за споры с судьей и фол на Кукурелье
25 ноября, 20:56
Главные новости
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
2 минуты назад
«Барселона» – «Атлетико». Ямаль, Альварес, Рафинья и Симеоне играют. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
13 минут назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
13 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
13 минут назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
14 минут назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
28 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
42 минуты назадLive
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
43 минуты назадСпецпроект
Пеп Гвардиола: «Хотим быть как можно ближе к «Арсеналу». Но дело не в соперниках, а в том, как вы играете»
45 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 0:2 – у Холанда гол и пас, Рейндерс тоже забил. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
10 минут назад
«Ювентус» – «Удинезе». Йылдыз и Дэвид играют. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
13 минут назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
18 минут назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
38 минут назад
Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
сегодня, 19:09
Черчесов считает, что к «Спартаку» готовиться сложнее всего: «На всех позициях игроки высокого уровня, и не знаешь, кто выйдет. Как с одеялом: натянешь на голову – ноги замерзнут. Надеюсь, «Зенит» не обидится»
сегодня, 18:19
«Зенит» в Лиге 1 точно мог бы оказаться в первой десятке». Форвард «Рубина» Сиве о шансах петербуржцев в чемпионате Франции
сегодня, 17:55