Лапорта о красной Араухо с «Челси»: «Хочу встать на защиту, его несправедливо критиковали. Он выкладывается за «Барсу» по полной, никто не ответственен единолично за поражения и победы»

Жоан Лапорта: хочу поддержать Араухо, он выкладывается по полной за «Барселону».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поддержал Рональда Араухо на фоне удаления защитника в первом тайме игры с «Челси » (0:3) в Лиге чемпионов .

Уругваец получил две желтые карточки. Первую – за спор с судьей Славко Винчичем, вторую – за фол на Марке Кукурелье.

«Команда проявила характер, несмотря на игру вдесятером.

Что касается удаления: первая карточка была очень строгой, а затем его игра оставила нас вдесятером. Я хочу в некотором смысле поддержать и защитить Араухо. Его сильно критиковали, и я считаю, что это несправедливо.

Он выкладывается на поле по полной, он наш капитан, и теперь ему нужно пережить этот момент, потому что он очень эмоциональный и чувствительный человек.

У него были непростые времена, и я хочу сказать ему, что мы с ним, что ему нужно двигаться дальше, потому что здесь все вместе выигрывают и проигрывают, и никто не несет единоличной ответственности за поражения или победы», – сказал Лапорта.