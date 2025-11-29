Лапорта о красной Араухо с «Челси»: «Хочу встать на защиту, его несправедливо критиковали. Он выкладывается за «Барсу» по полной, никто не ответственен единолично за поражения и победы»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поддержал Рональда Араухо на фоне удаления защитника в первом тайме игры с «Челси» (0:3) в Лиге чемпионов.
Уругваец получил две желтые карточки. Первую – за спор с судьей Славко Винчичем, вторую – за фол на Марке Кукурелье.
«Команда проявила характер, несмотря на игру вдесятером.
Что касается удаления: первая карточка была очень строгой, а затем его игра оставила нас вдесятером. Я хочу в некотором смысле поддержать и защитить Араухо. Его сильно критиковали, и я считаю, что это несправедливо.
Он выкладывается на поле по полной, он наш капитан, и теперь ему нужно пережить этот момент, потому что он очень эмоциональный и чувствительный человек.
У него были непростые времена, и я хочу сказать ему, что мы с ним, что ему нужно двигаться дальше, потому что здесь все вместе выигрывают и проигрывают, и никто не несет единоличной ответственности за поражения или победы», – сказал Лапорта.