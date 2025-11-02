Альваро Каррерас: «Мне понравились все мои матчи против Ямаля. Мбаппе заслужил «Золотую бутсу» – повторит в этом сезоне, надеюсь»
Альваро Каррерас: играть против Ямаля нравится, Мбаппе заслужил «Золотую бутсу».
Альваро Каррерас высказался о Ламине Ямале из «Барселоны» и своем партнере по «Реалу» Килиане Мбаппе.
Об игре против Ламина Ямаля в класико
«Мне понравились все матчи, которые я против него сыграл. Я выступил хорошо, хорошо изучил соперников, и вся команда сыграла отлично».
О «Золотой бутсе» Килиана Мбаппе
«Я очень рад за него. Вчера он получил важную награду. Я так доволен, он ее заслужил. Надеюсь, он сделает это снова в этом сезоне», – сказал защитник «Реала».
Мбаппе вручили «Золотую бутсу» за 31 гол в прошлом сезоне Ла Лиги: «Благодарю партнеров, командные награды – это самое главное. Играть за «Реал» – мечта»
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости