Альваро Каррерас: «Мне понравились все мои матчи против Ямаля. Мбаппе заслужил «Золотую бутсу» – повторит в этом сезоне, надеюсь»

Альваро Каррерас: играть против Ямаля нравится, Мбаппе заслужил «Золотую бутсу».

Альваро Каррерас высказался о Ламине Ямале из «Барселоны» и своем партнере по «Реалу » Килиане Мбаппе .

Об игре против Ламина Ямаля в класико

«Мне понравились все матчи, которые я против него сыграл. Я выступил хорошо, хорошо изучил соперников, и вся команда сыграла отлично».

О «Золотой бутсе» Килиана Мбаппе

«Я очень рад за него. Вчера он получил важную награду. Я так доволен, он ее заслужил. Надеюсь, он сделает это снова в этом сезоне», – сказал защитник «Реала».

Мбаппе вручили «Золотую бутсу» за 31 гол в прошлом сезоне Ла Лиги: «Благодарю партнеров, командные награды – это самое главное. Играть за «Реал» – мечта»