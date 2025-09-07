Алаба о слухах про уход из «Реала» этим летом: «Все было ложью, это часть бизнеса. Моя цель – играть и быть на поле»

Давид Алаба заявил, что не собирался покидать «Реал» этим летом.

Ранее сообщалось , что клуб рассматривает возможность расставания с 33-летним защитником в летнее трансферное окно на фоне его травм, чтобы разгрузить зарплатный фонд и высвободить активы. Действующий контракт австрийца рассчитан до июня 2026 года.

«Я достаточно долго в футболе, слухи – это часть бизнеса. К счастью, я не зацикливаюсь на таких вещах слишком долго. Я много смеялся, потому что все это было неправдой, все было ложью.

Сейчас я чувствую себя хорошо, в последнее время я добился большого прогресса. Думаю, я мог бы играть 90 минут за сборную, хотя не знаю, имело бы это смысл.

Посмотрим, как я буду себя чувствовать в следующих матчах. Моя цель – играть и быть на поле», – сказал защитник «Реала » и сборной Австрии .