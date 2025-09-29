Костакурта о Модриче и Рабьо в «Милане»: «Это игроки международного класса. Они лучше в плане лидерства, чем было в прошлом сезоне»
Алессандро Костакурта отметил лидерство Луки Модрича и Адриена Рабьо в «Милане».
Вчера «россонери» победили «Наполи» (2:1) в 5-м туре Серии А, играя в меньшинстве с 57-й минуты.
«Думаю, сейчас лидерство играет важную роль, как никогда прежде. Речь идет о двух игроках международного класса.
В команде 11 футболистов, все из которые бегут и преследуют соперника.
Хименес всегда работает, не только отходит в глубину, но и помогает партнерам по команде. Команда действует как единое целое.
Лидеры прошлого года сменились. В этом сезоне пришли двое новых, которые немного лучше проявили себя в плане лидерства», – сказал бывший защитник «Милана» для Sky Sport Italia.
