Костакурта о Модриче и Рабьо в «Милане»: «Это игроки международного класса. Они лучше в плане лидерства, чем было в прошлом сезоне»

Алессандро Костакурта отметил лидерство Луки Модрича и Адриена Рабьо в «Милане».

Вчера «россонери» победили «Наполи » (2:1) в 5-м туре Серии А, играя в меньшинстве с 57-й минуты.

«Думаю, сейчас лидерство играет важную роль, как никогда прежде. Речь идет о двух игроках международного класса.

В команде 11 футболистов, все из которые бегут и преследуют соперника.

Хименес всегда работает, не только отходит в глубину, но и помогает партнерам по команде. Команда действует как единое целое.

Лидеры прошлого года сменились. В этом сезоне пришли двое новых, которые немного лучше проявили себя в плане лидерства», – сказал бывший защитник «Милана » для Sky Sport Italia.