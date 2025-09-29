Отец Хейсена о «Ювентусе»: «Джунтоли был категоричен, а Мотта – жесток, говоря Дину, что он не сможет тренироваться с первой командой. Это был настоящий шок, мрачный день»
Отец Дина Хейсена вспомнил о неприятной ситуации в «Ювентусе».
Защитник «Реала» играл в системе туринского клуба с 2022 по 2024 год. Игрок покинул команду, после того, как ему сообщили, что его больше не видят частью проекта.
«Это был настоящий шок. Мрачный день. Дин прекрасно себя чувствовал в Турине, он прекрасно говорил по-итальянски и был всеми любим.
[Кристиано] Джунтоли был категоричен, а [Тиаго] Мотта – жесток, говоря ему, что он больше не сможет тренироваться с первой командой», – сказал Дональд Каспар Хейсен в интервью Tuttosport.
Отец футболиста также прокомментировал слухи о том, что владелец «Ювентуса» Джон Элканн уволил спортивного директора Джунтоли из-за продажи Дина: «Он и Мотта – не мои самые лучшие друзья…»
Хейсен – ключевой для «Реала» при владении. Смело сияет у Алонсо
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
