  Хейсен мог перейти в «Челси», «Баварию», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»: «Все они хотели подписать Дина»
Хейсен мог перейти в «Челси», «Баварию», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»: «Все они хотели подписать Дина»

Агент Дина Хейсена рассказал, в какие клубы приглашали защитника помимо «Реала».

20-летний испанец перешел в «Мадрид» из «Борнмута» в мае за 50 млн фунтов.

– Мы всегда считали, что «Реал» придет за нами: Дин – превосходный игрок, и после двух матчей за сборную Хуни (Калафат, шеф-скаут «Реала» – Спортс”) связался с нами, и дальше все продвигалось очень быстро.

- А «Челси»? В Испании и Англии было много слухов о том, что он может перейти именно туда.

– «Челси» хотел подписать его еще в январе. Это был первый большой клуб, проявивший конкретный интерес, но «Борнмут» не хотел продавать его зимой, вдобавок отступные начинали действовать только летом.

Ну, а после матчей за национальную команду у нас было около семи предложений от семи клубов, таких как «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Ньюкасл»... Честно скажу: все они хотели подписать Дина, – сказал Али Барат.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
