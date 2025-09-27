  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушенков после приза игроку матча о том, кто лучше разбирается в футболе – Радимов или Аршавин: «Радимов, конечно»
11

Глушенков после приза игроку матча о том, кто лучше разбирается в футболе – Радимов или Аршавин: «Радимов, конечно»

Максим Глушенков сравнил Владислава Радимова и Андрея Аршавина в знании футбола.

Полузащитник «Зенита» сегодня сделал покер в ворота «Оренбурга» в 10-м туре Мир РПЛ (5:2). Его назвали лучшим футболистом матча.

Напомним, что в прошлом туре «Зенит» победил «Краснодар» (2:0), Глушенков забил и отдал голевую передачу, однако Аршавин выбрал лучшим игроком матча Луиса Энрике, который также забил и отдал ассист. Предположительно, из-за этого Максим резко отвечал во время интервью после игры.

Забираете с собой мяч?

– Да, четыре забил, надо положить его в коллекцию.

Вы показали какой‑то жест на трибуну после одного из забитых мячей. Что это значило?

– Буква «А» была на трибуну.

Вас лучшим игроком матча выбрал Радимов. Он просил узнать, кто лучше разбирается в футболе – Радимов или Аршавин?

– Радимов, конечно, – сказал улыбаясь Глушенков.

Глушенков обиделся, что ему не дали «Лучшего игрока». И вот так саботировал интервью

Покер Глушенкова! Ну теперь-то лучший игрок матча

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?75186 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoМатч ТВ
logoОренбург
logoВладислав Радимов
logoМаксим Глушенков
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
ахахаха
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушенков – пятый игрок «Зенита» с 4 голами в матче РПЛ в XXI веке после Ерохина, Дзюбы, Малкома и Кассьерры. У всех клубов лиги – 6 покеров в сумме
9сегодня, 19:24
Семак про 5:2 с «Оренбургом»: «Хорошая игра, но ложка дегтя в бочке меда – пропущенные «Зенитом» мячи, в концовке начали жадничать. Глушенков выдал феерический матч»
22сегодня, 18:55
У «Зенита» 12 побед над «Оренбургом» с общим счетом 34:8, одна ничья и одно поражение
13сегодня, 18:49
Главные новости
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 1:1 с «Торонто», «Атланта» Миранчука против «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Шапи встречается с «Гэлакси»
1631 минуту назад
Грилиш о вечеринках: «Я хочу наслаждаться жизнью, но, конечно, всему свое время и место. Иногда я выбирал неподходящие моменты»
7сегодня, 21:57
Холанд стал лучшим норвежским бомбардиром в истории АПЛ. Эрлинг забил 93 гола в 103 матчах, Сульшер – 91 в 235
9сегодня, 21:56
Соболев о голе «Оренбургу» после замены: «Одна минута – одно касание – один гол😂😂»
15сегодня, 21:52
«МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» проиграли в один день в АПЛ впервые с 1994 года
17сегодня, 21:38
Ле Норман встал рядом со стенкой «Реала» перед голом со штрафного Альвареса, а не в метре от нее. Экс-судья Фернандес сказал: «ВАР вмешивается только при физическом контакте»
25сегодня, 21:25Фото
Стилиян Петров: «Артета великолепно работает, но у него нет команды, с которой можно что-то выиграть, у других cоставы лучше. И игрокам «Арсенала» не хватает безжалостности»
23сегодня, 21:18
Семак о Гонду: «Лусиано сыграл всего на 100 минут меньше, чем Кассьерра и Соболев, но у него 1+1, у Матео – 6 голов, у Соболева – 4+2. Это конкуренция, на сегодняшний день он уступает»
21сегодня, 21:08
«😂😂😂». Кроос о словах Видаля, что тот многому его научил в футболе
13сегодня, 21:06Фото
Чемпионат Франции. «ПСЖ» без Сафонова победил «Осер», «Монако» без Головина уступил «Лорьяну»
28сегодня, 21:01
Ко всем новостям
Последние новости
Кварацхелию заменили из-за травмы в перерыве матча с «Осером» вслед за Витиньей. Матч «ПСЖ» с «Барсой» в ЛЧ – в среду
6сегодня, 22:03
Галактионов о схеме «Локо»: «Вы же любите говорить «ромб Николича» – назовите теперь это «четырехугольник Галактионова». У нас ведь многие в тактике разбираются, особенно блогеры»
5сегодня, 21:50
Артета про игру с «Ньюкаслом»: «Нужно доминировать на протяжении длительных отрезков, нужно хотеть победить, и именно это «Арсенал» и постарается сделать. Мы должны показать свой максимум»
3сегодня, 21:48
Киву о 1-м голе Эспозито в Серии А: «Он удивляет меня тем, насколько хорошо он играет. Франческо ничего не боится, у него есть реальный потенциал для совершенствования»
2сегодня, 21:34
Жерзино Ньямси: «Именно Дембеле заслужил «Золотой мяч», а не Ямаль или Рафинья. Он доказывал это своей игрой весь сезон»
4сегодня, 21:34
«Титул мудака тура уходит... Дмитрию Шнякину! Убрал Глушенкова, выпендривался – идиот же». Шнякин о неправильном решении в Фэнтези РПЛ
13сегодня, 21:26
Экс-вратарь Польши Томашевски о «Золотом мяче»: «Левандовски должен был быть в топ-10. Но это как спорить, что лучше – Пасха или Рождество»
1сегодня, 21:12
«ПСЖ» выиграл 7 из 8 матчей сезона. Дальше – выезд к «Барселоне»
5сегодня, 21:03
«ПСЖ» обыграл «Осер» – 2:0. Забили защитники Забарный и Бералдо, Витинья сделал ассист и получил травму
7сегодня, 21:02
«Интер» выиграл 3 матча подряд – впервые при Киву
5сегодня, 20:43