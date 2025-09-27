Глушенков после приза игроку матча о том, кто лучше разбирается в футболе – Радимов или Аршавин: «Радимов, конечно»
Полузащитник «Зенита» сегодня сделал покер в ворота «Оренбурга» в 10-м туре Мир РПЛ (5:2). Его назвали лучшим футболистом матча.
Напомним, что в прошлом туре «Зенит» победил «Краснодар» (2:0), Глушенков забил и отдал голевую передачу, однако Аршавин выбрал лучшим игроком матча Луиса Энрике, который также забил и отдал ассист. Предположительно, из-за этого Максим резко отвечал во время интервью после игры.
– Забираете с собой мяч?
– Да, четыре забил, надо положить его в коллекцию.
– Вы показали какой‑то жест на трибуну после одного из забитых мячей. Что это значило?
– Буква «А» была на трибуну.
– Вас лучшим игроком матча выбрал Радимов. Он просил узнать, кто лучше разбирается в футболе – Радимов или Аршавин?
– Радимов, конечно, – сказал улыбаясь Глушенков.
Глушенков обиделся, что ему не дали «Лучшего игрока». И вот так саботировал интервью