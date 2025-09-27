Айтана Бонмати: «Мне нравится читать о Второй мировой войне, чтобы погрузиться в произошедшее. Иногда кажется, что человечество ничему не научилось и повторяет одни и те же ошибки»

Айтана Бонмати считает, что человечество не вынесло урок из Второй мировой.

– Во время вашей первой встречи с France Football вы упомянули о важности образования, которое дали вам родители. Отсюда и ваше любопытство к окружающему нас миру?

– 100%. То, что мы испытываем дома в детстве, формирует нас самих.

Мои родители привили мне много ценностей: социальную ответственность, гендерное равенство, борьбу за справедливость. Я всегда видела двух людей, которые были очень увлечены этой борьбой, чувствительны к неравенству и конфликтам в мире. Грустно видеть, что в XXI веке все еще так много войн.

Мне очень нравится читать о Второй мировой войне, чтобы понять, погрузиться в то, что произошло, и иногда у меня складывается впечатление, что человечество ничему не научилось, что оно повторяет одни и те же ошибки.

Все эти опасения исходят от родителей. Их дом как библиотека, в нем тысячи книг. Именно благодаря им у меня развился вкус к чтению, культуре и желание познавать мир, – сказала футболистка «Барселоны» и женской сборной Испании , трехкратная обладательница «Золотого мяча».