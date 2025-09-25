Генсек РФС Митрофанов: «В июне рассматриваем вариант с играми на территории Северной или Южной Америки. В марте хотели бы сыграть в России, ведем переговоры с отобравшимися на ЧМ»

Максим Митрофанов допустил встречу сборной России с американскими командами.

– Переговоры по следующему году ведутся. В марте мы хотели бы сыграть на территории России, ведем переговоры с рядом сборных, в том числе с уже отобравшимися на чемпионат мира.

В июне – с определенной долей вероятности – рассматриваем вариант с товарищескими играми на территории Северной или Южной Америки. Многие сборные в это время могут уже находиться там и готовиться к чемпионату мира, адаптироваться ко времени.

– В Северной Америке вы имеете в виду Мексику, поскольку в США и Канаду в нынешней политической ситуации попасть будет трудно?

– Я пока не говорю про США и Канаду. Есть разные варианты – это страны Северной и Южной Америки, – сказал генеральный секретарь РФС .