Генсек РФС Митрофанов: «В июне рассматриваем вариант с играми на территории Северной или Южной Америки. В марте хотели бы сыграть в России, ведем переговоры с отобравшимися на ЧМ»
Максим Митрофанов допустил встречу сборной России с американскими командами.
– Переговоры по следующему году ведутся. В марте мы хотели бы сыграть на территории России, ведем переговоры с рядом сборных, в том числе с уже отобравшимися на чемпионат мира.
В июне – с определенной долей вероятности – рассматриваем вариант с товарищескими играми на территории Северной или Южной Америки. Многие сборные в это время могут уже находиться там и готовиться к чемпионату мира, адаптироваться ко времени.
– В Северной Америке вы имеете в виду Мексику, поскольку в США и Канаду в нынешней политической ситуации попасть будет трудно?
– Я пока не говорю про США и Канаду. Есть разные варианты – это страны Северной и Южной Америки, – сказал генеральный секретарь РФС.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
