  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Соболев провел гендер-пати возле «Газпром Арены» и узнал, что у него будет сын: «Сердцебиение на максимум, слезы заливают лицо. Мы так ждем тебя, наш мир»
Видео
45

Соболев провел гендер-пати возле «Газпром Арены» и узнал, что у него будет сын: «Сердцебиение на максимум, слезы заливают лицо. Мы так ждем тебя, наш мир»

Александр Соболев провел гендер-пати возле «Газпром Арены».

На гендер-пати Соболев вместе с женой Еленой и сыном Сергеем узнал, что в семье появится второй сын.

«Сердцебиение на максимум, слезы заливают лицо. Мы так ждем тебя, наш мир💙», – написал Соболев под видео в телеграм-канале.

«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?683 голоса
Ман ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
logoАлександр Соболев
фото
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoГазпром Арена (Крестовский)
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболев стал рекордсменом Кубка России по системе «гол+пас». У форварда «Зенита» 30 (21+9) очков после дубля «Ахмату», у Веретенникова (24+4) и Сергеева (22+6) по 28 очков
63вчера, 15:46
Семак про отмену гола Соболева: «Я не понимаю, Михайлов никак не участвовал в эпизоде, не мешал, никого не блокировал, даже если был вне игры. Для меня это загадка»
1717 сентября, 20:33
Соболев о результативности в «Зените»: «Есть куда стремиться, но дрова в печке начинают потихонечку разгораться. Дай Бог, чтобы пламя было хорошим»
817 сентября, 20:32
Александр Соболев: «Я привык, что мои голы отменяют, уже не обижаюсь. Считаю, что заслужил право выйти в старте «Зенита»
717 сентября, 19:55
Главные новости
Генменеджер Ла Лиги Гомес о снижении лимита расходов «Барсы» на 112 млн: «Сумма совпадает с деньгами за VIP-места. Один аудитор сказал да, потом другой сказал нет – и лишил клуб 100 млн»
413 минут назад
«Диванные критики завидуют и не хотят встать чем-то заняться. Мы жертвуем здоровьем, я променял детство на футбол». Рожков об осуждении зарплат игроков
215 минут назад
ЦСКА и Кузяев обсуждают контракт по схеме «1+1». Медосмотр – на этой неделе («СЭ»)
1432 минуты назад
Шикунов о «Спартаке»: «Станковича нужно увольнять вместе с Кахигао – столько денег похоронили! Что Франсис сделал хорошего? Нам хватило Гарсии, два гола за такие деньги – ненормально»
1147 минут назад
Энрике мечтает вернуться в «Барселону». Президентские выборы в клубе могут помочь с этим (Diario Sport)
3554 минуты назад
Страйк-режим в «Невидимке». Сколько футболистов подряд назовете?
55 минут назадТелеграм
ЦСКА хочет подписать Кузяева. Далер готов перейти («Чемпионат»)
37сегодня, 16:50
Энтони Гордон: «Ньюкасл» многому научился в матче с «Барселоной». В Англии так не играют – не на таком уровне. Некоторые их действия в середине поля были по-настоящему первоклассными»
23сегодня, 16:39
Станковича могли отстранить на 3 месяца за брань в адрес судьи – таков максимальный срок с учетом рецидива
12сегодня, 16:24
Владимир Пономарев: «Стыдно, что Фернандес гражданин России. Мы дураки пошли у него на поводу, а он плевал на нашу страну, его интересовали только деньги»
76сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Член совдира «Локо» Филатов продал бы Батракова за 20 млн евро: «Жили же как-то без него раньше. На эти деньги можно много игроков купить качественных»
2 минуты назад
Генсек РФС Митрофанов о дисквалификации Станковича: «Решение принято строго в рамках закона»
123 минуты назад
Энцо Мареска: «Когда я пришел в «Челси», нам нужно было создать культуру, и я доволен достигнутым. При сплоченности и усердии на поле за его пределами между игроками возникает особая химия»
236 минут назад
Арбитр Бобровский о давлении после ошибки в игре «Пари НН» и «Махачкалы» в 2024-м: «Мой номер слили в сеть. Были попытки взлома важных ресурсов, банковских карт»
138 минут назад
Канчельскис про «Зенит»: «Легионеры еще проявят себя. Клуб остается претендентом на чемпионство»
157 минут назад
Станислав Черчесов: «Единственный раз праздновал день рождения в 50 лет. Не то что мне жалко потратить пару рублей. Столько звонков, надо отвечать. Это отвлекает»
5сегодня, 16:32
Хаби Алонсо: «Мбаппе будет начинать некоторые матчи не в старте, ему надо принять это как данность»
9сегодня, 16:14
«Если лучший футболист в истории останется еще на какое-то время, это будет отличная новость для МЛС». Маскерано о продлении контракта с Месси
2сегодня, 16:04
Угальде об эмоциональности Станковича: «Это нормально. Значит, что он живет футболом»
5сегодня, 15:45
Юрий Белоус: «Не вижу ни одного преимущества у Станковича перед Юраном. «Спартаку» нужно назначить своего, Сергей будет успешнее Деяна. Увольнение назрело, команда без руля и ветрил»
14сегодня, 15:44