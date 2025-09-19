Соболев провел гендер-пати возле «Газпром Арены» и узнал, что у него будет сын: «Сердцебиение на максимум, слезы заливают лицо. Мы так ждем тебя, наш мир»

Александр Соболев провел гендер-пати возле «Газпром Арены».

На гендер-пати Соболев вместе с женой Еленой и сыном Сергеем узнал, что в семье появится второй сын.

«Сердцебиение на максимум, слезы заливают лицо. Мы так ждем тебя, наш мир💙», – написал Соболев под видео в телеграм-канале.