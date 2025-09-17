Александр Соболев: «Я привык, что мои голы отменяют, уже не обижаюсь. Считаю, что заслужил право выйти в старте «Зенита»

Александр Соболев не обижается на отмену его голов.

Забитый Соболевым мяч в игре FONBET Кубка России с «Ахматом» (2:1) отменили из-за офсайда у Ярослава Михайлова.

– Гол отменили правильно?

– Не знаю. Но я во втором тайме мог забивать еще. Я привык, что мои голы отменяют.

– Не обижаетесь?

– Нет. Уже нет.

– Как оцените игру и результат?

– Нужно было показать хороший футбол. И почувствовать уверенность перед игрой с «Краснодаром».

Я считаю, что заслужил право выйти в старте. По идее, должен. А там решать тренерскому штабу.

– У «Зенита» налаживается игра?

– От нас все ждут хорошей игры, всегда три очка. Да, мы начали не очень удачно, но еще есть время все исправить, – отметил форвард «Зенита » после игры с «Ахматом ».