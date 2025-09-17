Александр Соболев: «Я привык, что мои голы отменяют, уже не обижаюсь. Считаю, что заслужил право выйти в старте «Зенита»
Александр Соболев не обижается на отмену его голов.
Забитый Соболевым мяч в игре FONBET Кубка России с «Ахматом» (2:1) отменили из-за офсайда у Ярослава Михайлова.
– Гол отменили правильно?
– Не знаю. Но я во втором тайме мог забивать еще. Я привык, что мои голы отменяют.
– Не обижаетесь?
– Нет. Уже нет.
– Как оцените игру и результат?
– Нужно было показать хороший футбол. И почувствовать уверенность перед игрой с «Краснодаром».
Я считаю, что заслужил право выйти в старте. По идее, должен. А там решать тренерскому штабу.
– У «Зенита» налаживается игра?
– От нас все ждут хорошей игры, всегда три очка. Да, мы начали не очень удачно, но еще есть время все исправить, – отметил форвард «Зенита» после игры с «Ахматом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости